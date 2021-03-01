Сильный: «Мужской маникюр — глупость»

Красота не зависит от половой принадлежности. Не секрет, что в последнее время все больше мужчин уделяют много внимания своей внешности. И речь сейчас идет не только о прическах и уходе за бородой, которая в последнее время стала настоящим трендом. Новой яркой тенденцией мужчин стал маникюр. Не только гигиенический, но и с яркими цветами, узорами и символами. Однако сейчас, во время разрушения гендерных стереотипов, мужчины все еще должны доказывать свое право на свободное самовыражение и гендерно-нейтральную косметику.

Мужской маникюр уже давно не новинка. И в течение последних лет представители сильной половины человечества все чаще выходят из подполья и с гордо поднятой головой ходят в салоны красоты, чтобы создать настоящий, иногда даже шокирующий, нейл-арт. И это неудивительно, ведь маникюр — способ самовыражения независимо от гендерной идентичности. И современная beauty- и fashion-индустрия делает все возможное для того, чтобы расширить границы, воспитать толерантность и учиться уважать мнения и взгляды других людей, даже если вы с ними категорически не согласны.

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История мужского маникюра

Если заглянуть в прошлое, можно с уверенностью сказать, что мужской маникюр — совсем не современный новомодный тренд. Так, еще в Древнем Вавилоне воины, готовясь к важной битве, красили ногти сурьмой. А это было за три тысячи лет до нашей эры. Как вам такое?! К тому же цвет маникюра указывал на принадлежность его владельца к определенной касте: зеленые оттенки ногтей предназначались для бедняков, а черные — для элиты. Согласитесь, выглядит очень мужественно! И никто и подумать не мог, что маникюр — не для мужчин!

А во времена Древней Греции существовала даже специальная профессия — космет, в обязанности которого входило замаскировать косметические недостатки с помощью маникюра или грима. Ногтевую пластину обязательно покрывали специальной краской, оставляя чистой только кутикулу. В эпоху аристократии ухоженные ногти свидетельствовали о принадлежности их владельца к высокому слою населения, большинство состоятельных семей знати имели рабов, в обязанности которых входило следить за красотой и здоровым видом рук их хозяина.

Мужской маникюр в шоу-бизнесе

Если же оглянуться на полвека назад, то можно вспомнить, что в золотые времена рок-н-ролла мужской маникюр был везде. Чего только стоит знаменитый бирюзовый нейл-арт Дэвида Боуи или смелый маникюр с черными полосами фронтмена группы Aerosmith Стивена Тайлера! И никто не осмелится обвинить этих музыкантов в излишней женственности! В 90-х яркую тенденцию подхватил легендарный Курт Кобейн, а в 2010-х Snoop Dogg с его роскошным дизайном ногтей в виде рисунка листьев конопли поверх французского маникюра смог заткнуть за пояс всех староверов и показал, что в современном мире нет места стереотипам!

А вот известный дизайнер Марк Джейкобс, опубликовав в своем Instagram фото с накрашенными ногтями с хештегом #MalePolish (мужской маникюр), запустил целый флешмоб! Пост дизайнера сразу стал вирусным: мужчины со всего мира начали выкладывать собственные фото с ярким нейл-артом, чтобы доказать: красота — понятие широкое и каждый имеет право на свободное самовыражение, независимо от пола! Кстати, этот челлендж поддержал и украинский блогер и герой диджитального проекта телеканала СТБ #Сильный Петр Заставный. В своем блоге в Instagram он также опубликовал снимок с накрашенными ногтями. Однако не все подписчики оценили его.Так, по словам Петра, он получил более трех тысяч комментариев, большинство из которых были негативными, а некоторые — с откровенными оскорблениями и нецензурной лексикой. И такая реакция общества огорчает блогера.

«У нас до сих пор остается множество стереотипов о том, что такое «мужской поступок». О том, что мужчина не имеет права плакать, а должен оставаться сильным и все терпеть. «Врезать», послать кого-то или иметь мускулы — не является атрибутами мужчины или определяющим фактором его «мужественности». Я считаю, что мужчины имеют право говорить о чувствах и эмоциях. Каждый имеет право на самовыражение, если это не противоречит правам и свободам других. Мне понравился маникюр как эксперимент. Я горжусь тем, что несколько дней буду видеть его на руках как символ того, что я являюсь частью толерантного общества», — признался Петр Заставный.

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Современное восприятие стереотипов

Однако, несмотря на все усилия, и сегодня современным мужчинам приходится бороться за право на свободное самовыражение и самоидентификацию. А этот факт ярко иллюстрирует наличие гендерной дискриминации не только женщин (и мы много говорили на эту тему в диджитальном проекте телеканала СТБ #СильнаЯ), но и мужчин. Разве в XXI веке мы еще должны доказывать свое право на свободное самовыражение?! Ведь общество уже давно не решает, как мы должны себя вести. В современном мире каждый имеет право на самоидентификацию. Толерантность — это норма. Мужской маникюр, независимо от яркости и цветовой палитры, продвигает идею борьбы с жесткими гендерными стереотипами и становится простым способом восприятия красоты. И неважно, какая идея у него изначальна, сегодня это уже не просто способ самовыражения, а традиция. Традиция, которая может изменить моду и сделать мир свободным! Свободным от предвзятого отношения к окружающим.

Телеканал СТБ против гендерных стереотипов

Телеканал СТБ в партнерстве с отделом устойчивого развития StarLightMedia продолжает кампанию против гендерно обусловленных стереотипов. Диджитальный проект #СильнаЯ, начатый «Холостячкой» летом прошлого года, подхватил «Холостяк» и создал проект #Сильний, в центре внимания которого — откровенный разговор об «идеальном мужчине». Героями кампании стали 14 известных мужчин, среди которых украинский предприниматель и блогер Ваня Крышталь. В откровенном интервью мужчина рассказал, что часто сталкивается со стереотипами в свой адрес. Например,признался, что получает сообщения в директ, в которых подписчики обвиняют его в самовлюбленности: модная стрижка, яркая одежда вызывают критику — «ты красивый, ты нарцисс». Однако Ваня считает, что такие мысли несколько гиперболизированы и предвзяты.

«Мужчина не станет менее мужественным, если будет уделять внимание себе и своей внешности. Я хожу в барбершоп, делаю маникюр — у меня есть в этом необходимость. Я спокойно отношусь к яркому маникюру у мужчин. Если у моего друга будет маникюр, мне понравится такой экспириенс и смелость, хотя мне кажется, что в большинстве своем наше общество еще к этому не готово», — говорит украинский предприниматель и блогер Ваня Крышталь.

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