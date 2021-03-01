Сильний: «Чоловічий манікюр — дурість»

Краса не залежить від статевої приналежності. Не секрет, що останнім часом дедалі більше чоловіків приділяють багато уваги власній зовнішності. І мова зараз не тільки про зачіски та догляд за бородою, яка останнім часом є справжнім трендом. Новою яскравою тенденцією для чоловіків став манікюр. Не лише гігієнічний, а й з яскравими кольорами, візерунками та символами. Проте нині, у час руйнування гендерних стереотипів, чоловіки все ще мають доводити своє право на вільне самовираження та гендерно нейтральну косметику.

Чоловічий манікюр уже давно не новинка. І протягом останніх років представники сильної половини людства все частіше виходять із підпілля та з гордо піднятою головою йдуть до салонів краси, щоб створити справжній, іноді навіть приголомшливий, нейл-арт. І це не дивно, адже манікюр — це спосіб самовираження незалежно від гендерної ідентичності. І сучасна beauty- і fashion-індустрія робить усе можливе для того, щоб розширити кордони, виховати толерантність і вчитися поважати думки та погляди інших людей, навіть якщо ви з цим категорично не згодні.

Більше на тему: #Сильний. Олександр Еллерт про стереотипи: Я роблю манікюр, відвідую косметолога і думаю, що мені одягти, – це нормально, коли чоловік доглядає за собою

Чоловічий манікюр в історії

Якщо зазирнути в минуле, можна з упевненістю сказати, що традиція чоловічого манікюру — геть не сучасний новомодний тренд. Так, ще у Давньому Вавилоні воїни, готуючись до важливого бою, фарбували нігті сурмою. А це було за три тисячі років до нашої ери. Як вам таке?! До того ж колір манікюру вказував на належність його власника до певної касти: зелені відтінки нігтів були призначені для бідняків, а чорні — для еліти. Погодьтеся, виглядає дуже мужньо! І ніхто й подумати не міг про те, що манікюр — не чоловічих рук справа!

А в часи Давньої Греції існувала навіть спеціальна професія — космет, в обов’язки якого входило замаскувати косметичні недоліки за допомогою манікюру або гриму. Нігтьову пластину обов`язково покривали спеціальною фарбою, залишаючи чистою лише кутикулу. В епоху аристократії доглянуті нігті свідчили про належність їх власника до високої верстви населення, більшість заможних родин знаті мали рабів, в обов’язки яких входило стежити за красою та здоровим виглядом рук їх господаря.

Чоловічий манікюр у шоу-бізнесі

Якщо ж озирнутися на пів століття назад, то можна згадати, що в золоті часи рок-н-ролу чоловічий манікюр був усюди. Чого лише вартий знаменитий бірюзовий нейл-арт Девіда Бові або сміливий манікюр із чорними смугами фронтмена гурту Aerosmith Стівена Тайлера! І ніхто не насмілиться звинуватити цих музикантів у надмірній жіночності! У 90-х яскраву тенденцію підхопив легендарний Курт Кобейн, а в 2010-х Snoop Dogg з його розкішним дизайном нігтів у вигляді малюнка листя конопель поверх французького манікюру зміг заткнути за пояс усіх зашкарублих старовірів і показав, що в сучасному світі немає місця стереотипам!

А от відомий дизайнер Марк Джейкобс, опублікувавши у своєму Instagram фото з нафарбованими нігтями з хештегом #MalePolish (чоловічий манікюр), запустив цілий флешмоб! Пост дизайнера одразу став вірусним: чоловіки з усього світу почали викладати власні фото з яскравим нейл-артом, щоб довести: краса — поняття широке і кожен має право на вільне самовираження, незалежно від статі! До речі, цей челендж підтримав і український блогер та герой диджитального проєкту телеканалу СТБ #Сильний Петро Заставний. У своєму блозі в Instagram він також опублікував знімок із нафарбованими нігтями. Однак не всі підписники оцінили його.За словами Петра, він отримав понад три тисячі коментарів, більшість із яких були негативними, а деякі — з відвертими образами та нецензурною лексикою. І така реакція суспільства засмучує блогера.

«У нас досі залишаються безліч стереотипів про те, що таке «чоловічий учинок». Про те, що чоловік не має плакати, а залишатися сильним і все терпіти. «Врізати», послати когось чи мати мускули — не є атрибутами чоловіка чи визначальним фактором його «мужності». Я вважаю, що чоловіки мають право говорити про почуття та емоції. І всі мають право на самовираження, якщо це не суперечить правам і свободам інших. Мені сподобався манікюр як експеримент. Я пишаюся тим, що кілька днів бачитиму його на руках як символ того, що я є частиною толерантного суспільства», — зізнався Петро Заставний.

Проте незважаючи на всі зусилля, і нині сучасним чоловікам доводиться виборювати своє право на вільне самовираження та самоідентифікацію. А цей факт яскраво ілюструє наявність гендерної дискримінації не лише жінок (і ми багато говорили на цю тему в диджитальному проєкті телеканалу СТБ #СильнаЯ), а й чоловіків. Бо хіба в ХХІ столітті ми ще мусимо доводити своє право на вільне самовираження?! Адже суспільство вже давно не вирішує, як ми мусимо поводитись. У сучасному світі кожен має вільне право на самоідентифікацію. Толерантність — це норма. Чоловічий манікюр, незалежно від його яскравості та кольорової палітри, просуває ідею боротьби з жорсткими гендерними стереотипами і стає простим способом сприйняття краси. І неважливо, якою є його первинна ідея, сьогодні це вже не просто спосіб самовираження, а традиція. Традиція, яка може змінити моду і зробити світ вільним! Вільним від упередженого ставлення оточення.

Телеканал СТБ проти гендерних стереотипів

Телеканал СТБ у партнерстві з відділом сталого розвитку StarLightMedia продовжує кампанію проти гендерно зумовлених стереотипів. Диджитальний проєкт #СильнаЯ, розпочатий «Холостячкою» влітку минулого року, підхопив «Холостяк» і створив проєкт #Сильний, у центрі уваги якого — відверта розмова про «ідеального чоловіка». Героями кампанії стали 14 відомих чоловіків, серед яких український підприємець і блогер Ваня Кришталь. У відвертому інтерв’ю чоловік розповів, що часто стикається зі стереотипами на свою адресу. Наприклад, зізнався, часто отримує повідомлення в директ, у яких підписники звинувачують його в самозакоханості: модна стрижка, яскравий одяг викликають критику — «ти вродливий, ти нарцис». Проте Ваня вважає, що такі думки є дещо гіперболізованими та упередженими.

«Чоловік не стане менш мужнім, якщо приділятиме увагу собі та своїй зовнішності. Я ходжу до барбершопу, роблю манікюр — у мене є в цьому необхідність. Я спокійно ставлюся до яскравого манікюру в чоловіків. Якщо в мого друга буде манікюр, мені сподобається такий експірієнс і сміливість, хоча мені здається, що в більшості наше суспільство ще до цього не готове», — говорить український підприємець та блогер Ваня Кришталь.

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