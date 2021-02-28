Телеканал СТБ у партнерстві з відділом сталого розвитку StarLightMedia продовжують кампанію проти гендерно зумовлених стереотипів. Диджитальний проєкт #СильнаЯ, розпочатий «Холостячкою», підхопили «Холостяк» і #Сильний, у центрі уваги якого — відверта розмова про «ідеального чоловіка». Героями кампанії стали 14 чоловіків, серед яких популярний блогер, бізнесмен і продюсер гурту TVORCHI — Петро Заставний.

В ексклюзивному інтерв’ю Петро розповів про стосунки з Аліною Френдій, виховання сина, чому почав працювати з психологом, а також поділився ставленням до поширених у суспільстві стереотипів про «чоловічі» та «жіночі» обов’язки.

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Про дитинство

В мене було звичайне дитинство в звичайному маленькому місті. З незвичного, можливо, тільки те, що мій батько був мером міста, і до мене постійно була прикута суспільна увага. Були завищені очікування, що для дитини в 13 років є занадто відповідальним, і на той момент я не знав, як з цим справлятися. Проте, з батьком у мене були класні стосунки. Він для мене приклад для наслідування. Я хотів би, щоб у моїх стосунках з сином було так само. Тільки я хочу йому приділяти більше уваги. Це те, чого мені не вистачало у дитинстві.

Про стосунки з дружиною Аліною Френдій

Моя мама — класична домогосподарка, яка повністю присвятила себе сім’ї. Вона відповідала за атмосферу вдома, за нас із братом, чи ми ходимо на бальні танці, на футбол, на якісь секції. Це був її особистий вибір. Мені ж подобається інша модель стосунків. Мені подобається, що моя дружина самореалізується, а вона підтримує в самореалізації мене. Нам класно говорити разом, працювати разом. Нам класно подорожувати разом. Всі інші речі відходять на другий план. І я не бачу нічого проблемного в тому, що ця модель сім’ї не така, як в мого батька.

Чому вважається, що сильне плече поруч — це тільки про чоловіків? Моє сильне плече — це моя дружина. Яка завжди мене підтримує, і на яку я можу покластися в будь-чому. Коли я дивився її інтерв’ю для кампанії #СильнаЯ, я ще раз зрозумів, наскільки в нас однакові цінності. Ми як одне ціле.

Про виховання сина

(За результатами опитування, більшість чоловіків нарікають на надмірну зайнятість, яка заважає приділити достатньо часу дитині. При цьому 18 % підримують стереотип, що це обов’язок жінки, 5 % «не вміють», а 3 % бачать свою роль лише у спілкуванні з дитиною).

Сину поки що рік, але я вже розумію, що він хоче, куди він хоче, що йому потрібно. Перші місяці я був постійно в напрузі, хвилювався, що щось не так зроблю. Зараз у нас все йде як по маслу. Мені не важко змінити підгузок, мені цікаво гратися з сином. Я просто хочу бути класним батьком і проводити з Яном багато часу. Я б не мав нічого проти, щоб піти в декретну відпустку, бо декрет для чоловіків — це супер. Якщо дружина заробляє більше, то це логічне рішення. Дивно, чому воно раніше не було впроваджено. Що бути крутіше, ніж проводити час зі своєю дитиною?

Про роботу з психологом

Я працюю з психологом, щоб не передати комплекси своєму синові. Є певні речі, які стаються в минулому та мають величезний вплив. Зазвичай це ситуації, які закарбовуються на все життя з дитинства. Тому треба пропрацьовувати їх.

Піти до психолога — це була моя ідея. І навіть Аліна спочатку з осторогою до цього поставилася. Вона сказала: «Для чого тобі психолог? Давай поговоримо. Я можу тобі допомогти, буду старатися робити все, щоб ти був щасливим». Але я відповів, що вона найкраща в світі, та певні речі потребують професійного пояснення. Психолог — це лікар твоєї душі. Дуже класно відчувати, що ти переносиш деякі речі з підсвідомого в свідоме, починаєш сам контролювати своє життя. Це просто неймовірно.

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Про прояви «слабкості»

Якщо я дивлюся драматичний фільм, я не соромлюся в кінотеатрі заплакати. Причому бувають випадки, коли я можу подивитись на Аліну, а вона вже не плаче. А в мене сльози течуть. І це нормально. Для мене, навпаки, людина сильна, коли вона не боїться проявляти свої емоції.

Чоловікам не обов’язково бути завжди з кам’яним виразом обличчя. Їм варто проявляти радість, злість, щастя, сум, — усе, що він відчуває. Я розумію тих дітей, у яких батько приходив додому з кам’яним обличчям, вечеряв, а потім просив пульт від телевізора. На цьому все. Такі діти закриваються. Важливо бачити з дитинства, як близькі проявляють емоції.

Про догляд за собою (за результатами опитувань, 65 % українців вважають, що зовнішній вигляд першочерговий для жінок, а не чоловіків — Авт).

Не бачу нічого поганого в тому, щоб чоловіки доглядали за собою. Я не сказав би, що всіх заохочую робити манікюр. Я за те, щоб кожен міг зробити вибір, і це не засуджувалось суспільством, ніхто тобі не плював услід, не принижував. Тоді це круто.

Про «чоловічі» та «жіночі» обов’язки

У нас з Аліною немає поділу на чоловічі і жіночі справи. Це робить той, хто має зараз більше часу. У мене є час — я з радістю приготую сніданок для дружини чи обід для сім’ї. І навпаки, якщо Аліна вільна, то вона це робить. Круто, коли чоловік може застелити ліжко, прибрати в ванній, попрати речі. Це як солдат, який уміє все. І коли ви двоє взаємозамінні, це дуже класне відчуття. Завжди є плече, на яке ти можеш спертися і яке ти підтримуєш. Чи це стосується бізнесу, чи домашніх справ.

Про стереотип, що чоловіки бояться сильних жінок

Думка про те, чоловіки бояться сильних жінок, нав’язана суспільством та упередженням, що «чоловік має більше заробляти, бути впливовішим, вищим». Оцей стереотип давить на деяких чоловіків. Вони думають: «З цією жінкою, можливо, я не зможу так само реалізуватись, стати крутішим, заробляти більше, ніж вона». І, щоб не боятися, що це відчуття буде на них тиснути, деяким просто легше взагалі не знайомитись із такими жінками. Я думаю, що в майбутньому все зміниться. Коли суспільство буде більш щирим, відкритим.

Я сильний, і моя дружина сильна, і нам класно. Сила чоловіка в ХХІ столітті — це любити, бути будь-яким і давати собі можливість відчувати.

Дивіться повне інтерв’ю Петра Заставного для кампанії #Сильний

Video: #Сильний. Відомий блогер Петро Заставний: Я працюю з психологом, щоб не передати комплекси своєму синові Дивіться ексклюзивне інтерв'ю Петра Заставного для кампанії Сильний СТБ. Кампанія Сильний - відверта розмова про чоловіків і стереотипи

Нагадаємо, героями кампанії #Сильний стали: Ектор Хіменес-Браво; Григорій Решетник; ведучий гостросоціального проєкту «Один за всіх» Сергій Костира; бізнесмен, блогер і продюсер гурту TVORCHI Петро Заставний; блогер і підприємець Ваня Кришталь; актор Тарас Цимбалюк; головний Холостяк весни 2021 Михайло Заливако; Нікіта Добринін; психолог Андрій Козінчук; Олександр Еллерт; фіналіст проєкту «Холостячка», бізнесмен Олексій Тригубенко; Андрій Рибак; морпіх, ветеран війни Сергій Панков; поліцейський Сергій Багаліка.

*#Сильний — це відверта і глибока розмова про методи виховання, через які довелося пройти героям кампанії в ранньому дитинстві, про розподіл ролей у сім’ї і право на відкритий прояв емоцій. Про те, чи стає сильний чоловік менш мужнім, якщо вирішує залишитися в декреті з дитиною, звернутися до психолога, поставити кар’єру другої половинки вище своєї або обрати професію, яку суспільство вважає «не чоловічою». Багато хто з героїв кампанії вперше заговорить на ці теми публічно — щоб допомогти в подоланні стереотипів щодо чоловіків і щоб підтримати жінок, які йдуть до своєї мети, незважаючи на тиск суспільних упереджень.

Кампанія стартувала 17 лютого. Інтерв’ю героїв виходять щоденно о 17:00 на всіх диджитал-майданчиках СТБ.