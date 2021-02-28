Телеканал СТБ в партнерстве с отделом устойчивого развития StarLightMedia продолжают кампанию против гендерно обусловленных стереотипов. Диджитальный проект #СильнаЯ, начатый «Холостячкой», подхватили «Холостяк» и #Сильный, в центре внимания которого – откровенный разговор об «идеальном мужчине». Героями кампании стали 14 мужчин, среди которых популярный блогер, бизнесмен и продюсер группы TVORCHI – Петр Заставный.

В эксклюзивном интервью Петр рассказал об отношениях с Алиной Френдий, воспитании сына, почему начал работать с психологом, а также поделился мнением о распространенных в обществе стереотипах про «мужские» и «женские» обязанности.

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О детстве

У меня было обычное детство в обычном маленьком городе. Из необычного, наверное, только то, что мой отец был мэром города, и ко мне всегда было приковано общественное внимание. Были завышенные ожидания, что для ребенка в 13 лет слишком ответственно, и на тот момент я не знал, как с этим справляться. Но с отцом у меня были классные отношения. Он для меня пример для подражания. Я хотел бы, чтобы в моих отношениях с сыном было так же. Только я хочу ему уделять больше внимания. Это то, чего мне не хватало в детстве.

Об отношениях с Алиной Френдий

Моя мама — классическая домохозяйка, которая полностью посвятила себя семье. Она отвечала за атмосферу дома, за нас с братом, ходим ли мы на бальные танцы, на футбол или на другие секции. Это был ее личный выбор. Мне же нравится другая модель отношений. Мне нравится, что моя жена самореализуется, а она поддерживает в самореализации меня. Нам классно разговаривать вместе, работать вместе. Нам классно путешествовать вместе. Все остальные вещи отходят на второй план. И я не вижу ничего плохого в том, что эта модель семьи не такая, как у моего отца.

Почему принято считать, что сильное плечо рядом — это только о мужчинах? Мое сильное плечо — это моя жена. Которая всегда меня поддерживает, и на которую я могу положиться в чем угодно. Когда я смотрел ее интервью для кампании #СильнаЯ, то еще раз понял, насколько у нас одинаковые ценности. Мы как одно целое.

О воспитании сына

(По результатам соцопросов, большинство мужчин жалуются на чрезмерную занятость, которая мешает уделить достаточно времени ребенку. При этом 18% поддерживают стереотип, что это обязанность женщины, 5% «не умеют», а 3% видят свою роль лишь в общении с ребенком).

Сыну пока год, но я уже понимаю, что он хочет, куда он хочет и что ему нужно. Первые месяцы я был постоянно в напряжении, волновался, что что-то не так сделаю. Сейчас у нас все идет как по маслу. Мне не сложно сменить подгузник, мне интересно играть с сыном. Я просто хочу быть классным отцом и проводить с Яном много времени. Я бы не имел ничего против, чтобы уйти в декретный отпуск, потому что декрет для мужчин — это супер. Если жена зарабатывает больше, то это логичное решение для семьи. Странно, почему оно раньше не было внедрено. Что может быть круче, чем проводить время со своим ребенком?

О работе с психологом

Я работаю с психологом, чтобы не передать комплексы своему сыну. Есть определенные вещи, которые происходят в прошлом и имеют огромное влияние. Обычно это ситуации, которые откладываются на всю жизнь с детства. Поэтому важно прорабатывать их.

Пойти к психологу – это была моя идея. И даже Алина сначала с опаской к этому отнеслась. Она сказала: «Зачем тебе психолог? Давай поговорим. Я могу тебе помочь, буду стараться делать все, чтобы ты был счастлив». Но я ответил, что она лучшая в мире, но некоторые вещи требуют профессионального объяснения. Психолог – это врач твоей души. Очень классно чувствовать, что ты переносишь некоторые вещи из подсознательного в сознательное, начинаешь сам контролировать свою жизнь. Это просто невероятно.

О проявлениях «слабости»

Если я смотрю драматический фильм, я не стесняюсь в кинотеатре заплакать. Причем бывают случаи, когда я могу посмотреть на Алину, а она уже не плачет. А у меня слезы текут. И это нормально. Для меня это, наоборот, человек сильный, когда он не боится проявлять свои эмоции.

Мужчинам не обязательно быть всегда с каменным выражением лица. Им стоит проявлять радость, злость, счастье, печаль, – все, что они чувствуют. Я понимаю тех детей, у которых отец приходил домой с каменным лицом, ужинал, а потом просил пульт от телевизора. На этом все. Такие дети закрываются. Важно видеть с детства, как близкие проявляют эмоции.

Об уходе за собой (По результатам соцопросов, 65% украинцев считают, что внешний вид важен для женщин, а не мужчин — Авт).

Не вижу ничего плохого в том, чтобы мужчины ухаживали за собой. Я не сказал бы, что всех призываю делать маникюр. Я за то, чтобы каждый мог сделать выбор, и это не осуждалось обществом, никто тебе не плевал вслед, не унижал. Тогда это круто.

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О «мужских» и «женских» обязанностях

У нас с Алиной нет разделения на мужские и женские обязанности. Это делает тот, у кого сейчас больше времени. У меня есть время – я с радостью приготовлю завтрак для жены или обед для семьи. И наоборот, если Алина свободна, то она это делает. Круто, когда мужчина может застелить кровать, убрать в ванной, постирать вещи. Это как солдат, который умеет все. И когда вы двое взаимозаменяемы, это очень классное ощущение. Всегда есть плечо, на которое ты можешь опереться и которое ты поддерживаешь. Это касается и бизнеса, и домашних дел.

О стереотипе, что мужчины боятся сильных женщин

Мнение о том, что мужчины боятся сильных женщин, навязано обществом и установками «мужчина должен больше зарабатывать, быть влиятельнее, быть выше». Этот стереотип давит на некоторых мужчин. Они думают: «С этой женщиной, возможно, я не смогу так же реализоваться, стать круче, зарабатывать больше, чем она». И, чтобы не бояться, что это ощущение будет на них давить, им проще вообще не знакомиться с такими женщинами. Я думаю, что в будущем все изменится. Когда общество будет более искренним, открытым.

Я сильный, и моя жена сильная, и нам классно. Сила мужчины в ХХІ веке – это любить, быть любым и давать себе возможность чувствовать.

Смотрите полное интервью Петра Заставного для кампании #Сильный

Video: #Сильный. Известный блогер Петр Заставный: Я работаю с психологом, чтобы не передать комплексы своему сыну Смотрите эксклюзивное интервью Петра Заставного для кампании Сильный СТБ. Кампания Сильный - откровенный разговор о мужчинах и стереотипах

Напомним, героями кампании #Сильный стали: ресторатор и судья проекта «МастерШеф» Эктор Хименес-Браво; ведущий реалити «Холостяк» и «Холостячка» Григорий Решетник; ведущий остросоциального проекта «Один за всех» Сергей Костыра; блогер и продюсер группы TVORCHI Петр Заставный; блогер и предприниматель Ваня Крышталь; актер, звезда сериалов «Крепостная», «Спіймати Кайдаша» и др. Тарас Цымбалюк; главный Холостяк весны 2021 и бизнесмен Михаил Заливако; телеведущий, бизнесмен и блогер Никита Добрынин; психолог Андрей Козинчук; автор Студии «Квартал 95» Александр Эллерт; финалист проекта «Холостячка» и бизнесмен Алексей Тригубенко; радиоведущий, комик, автор юмористических проектов Андрей Рыбак; морпех, ветеран войны Сергей Панков; полицейский Сергей Багалика.

*#Сильный ‒ это откровенный разговор о методах воспитания, через которые пришлось пройти героям кампании в раннем детстве, о распределении ролей в семье и праве на открытое проявление эмоций. О том, становится ли мужчина менее мужественным, принимая решение остаться в декрете с ребенком, обратиться за помощью к психологу, поддержать карьеру второй половинки или выбрать профессию, которую общество считает «не мужской». Многие из героев кампании впервые заговорят на эти темы публично ‒ чтобы помочь в преодолении стереотипов о мужчинах и чтобы поддержать женщин, которые идут к своей цели, несмотря на давление общественных предрассудков.

Кампания стартовала 17 февраля. Интервью героев выходят ежедневно в 17:00 на всех диджитал-площадках телеканала СТБ.