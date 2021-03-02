Телеканал СТБ у партнерстві з відділом сталого розвитку StarLightMedia продовжують кампанію проти гендерно зумовлених стереотипів. Диджитальний проєкт #СильнаЯ, розпочатий «Холостячкою», тепер підхопили «Холостяк» і #Сильний, у центрі уваги якого – відверта розмова про «ідеального чоловіка». Одним з 14 героїв кампанії став головний герой 11 сезону романтичного реаліті «Холостяк» – бізнесмен Михайло Заливако.

Михайло – успішний, упевнений у собі чоловік. Він не боїться чужої думки, йому подобається яскраво одягатися і отримувати від життя максимум. Про це говорять і його вчинки – не так давно він здійснив сходження на Ельбрус за маршрутом першопрохідців!

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У відвертому інтерв’ю для кампанії #Сильний Михайло розповів про дитинство, виховання, прояви емоцій, стереотипи на свою адресу і чому впевнений, що на проєкті зможе побудувати стосунки.

Про дитинство і батьків

У мене були чудові стосунки з батьками. Дві важливі якості, які вони в мене заклали, – це честь і гідність. Як і всі діти, я, звісно, робив шкоду. Але щоб зрадити когось, обдурити, елементарно не привітатися зі старшими – такого не було. Зі мною завжди спілкувалися, як із дорослим, і все пояснювали. Це класно, коли з дитиною розмовляють, а не просто кажуть, як треба робити. Мені завжди давали можливість самому вирішити. А оскільки я з раннього віку займався спортом, у моєму вихованні була присутня ще й дисципліна.

Батькам я міг розповісти все, у мене ніколи не було від них таємниць. Хіба що намагався не говорити, що знову впав і поранився. Просто я постійно десь падав, приходив додому в подряпинах, часто ламав руки, пальці, спину, і мама дуже хвилювалася за мене.

Про емоції і сльози

У дитинстві я не соромився своїх емоцій і сліз. Не можу сказати, що в мене було багато причин, щоб плакати. Я міг засмутитися через змагання, коли наша команда програвала. Тому що на індивідуальних турнірах я здобував перемогу, а, виступаючи в команді, розумів, що не все залежить тільки від мене.

Мені ніколи не казали: «Не плач». Але завжди запитували: «Чому ти плачеш?». Адже причини можуть бути різні, і тут важливо батькам вислухати, а не просто сказати: «Витри сльози». Такі ситуації, до речі, я бачив багато разів у супермаркетах. На дітей кричать, а ті ще більше в сльози. Я підходжу і кажу: «Навіщо ви так з дитиною, їй же погано. Чому просто не запитати». Усе потрібно робити через любов. А прояв любові – турбота.

Про успіх і бажання перемагати

У дитинстві мені здавалося, що мої досягнення – це і є я. Пам’ятаю, перед Новим роком було моє перше змагання. А 7 січня у тата день народження. Він прийшов до мене в роздягальню і сказав: «Можеш зробити татові подарунок? Займи перше місце». Я відповів: «Не питання». Мені хотілося зробити йому приємно через свій успіх. Тобто досяг мети – тато задоволений, мене люблять. У мене було відчуття, що в іншому разі в батьків настане розчарування. Найцікавіше, що подібних розмов удома не було, це було моє особисте ставлення до успіху. Ось хотілося досягти цього, виступати на максимум. А зараз, згадуючи розмови з батьками, я розумію, що мамі було важливо, щоб я прийшов додому живий і здоровий. А тато просто хотів, щоб я був у спорті, як і вся наша сім’я.

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Про стереотипи на свою адресу

Я часто стикався зі стереотипами на свою адресу, найчастіше вони стосувалися одягу. У мене рожевих футболок, напевно, штук 20 у гардеробі. Мені подобаються яскраві речі. І я не розумію, у чому проблема під час вибору кольору? Стереотип про те, що чоловік не повинен носити рожеве, показує лише те, що дитині в дитинстві не пояснили, що колір одягу ніяк не пов’язаний із тим, яка ти людина. Мій дід часто літав до Європи, звідки привозив мені яскраві речі: зелені костюми, червоні штани. Мені прищеплювали смак з дитинства, пояснювали, які кольори поєднуються між собою. До речі, у 6 класі в мене було мелірування. Мама підтримала моє бажання і відвела до перукаря. Років у 18 був період, коли я жив в Америці і довго не стригся, у мене відросло волосся, і для зручності я користувався обручем. Коли повернувся додому, іноді чув фрази, що я схожий на дівчинку.

Я вважаю, усі ці шаблони людям нав’язуються в дитинстві, коли кажуть: «Не стрижи волосся – це погано», «Не відпускай волосся – так ти схожий на дівчинку», «Не проколюй вуха» тощо. А хто і чому сказав, що це неправильно? Люди самі придумують собі обмеження.

Про роботу з психологом

Я відвідував психолога. Є питання, на які ти не хочеш або не можеш відповісти сам собі. У метушні я часто себе не чую. Мені важливо іноді побути наодинці з собою, подумати про те, чи справді я роблю щось тому, що хочу, а не тому, що треба. Був момент, коли я намагався до останнього не казати близьким, що мені погано. Мені не хотілося, щоб хтось думав, що в мене щось не виходить. У мене ж має бути все класно, я не можу відступитися. Це я теж пропрацьовував із психологом. Фахівчиня мені сказала дуже хорошу фразу: «Ти ж розумієш, що ти стоїш по центру, а навколо тебе люди. Неможливо бути повернутим обличчям до всіх відразу». Це потрібно просто прийняти. Я зрозумів, що це нормально, коли ти помиляєшся і в тебе щось не виходить.

Про сильного чоловіка

Сильний чоловік – той, хто розуміє, приймає і віддає. І хоч чоловіки схильні більше аналізувати, а не проявляти почуття, мені хотілося б це змінити. Навіщо соромитися почуттів, якщо вони є? Людина не завжди відчуває щастя або радість. Є ще образа і розчарування. І все це теж потрібно проживати. Соромитися своїх почуттів нерозумно. Адже так ми встановлюємо в собі певні межі, і наше життя стає несмачним. А для того, щоб несмачно жити, у нас занадто мало часу.

Про участь у проєкті «Холостяк»

На проєкт я спочатку прийшов з вірою в те, що справді можу зустріти тут свою другу половинку. У мене немає мети прикольно провести тут час або стати популярним. І я справді дуже задоволений тим, що відбувається в «Холостяку». Той результат, який я тут можу отримати, а саме стосунки після проєкту, набагато важливіший.

Дивіться повну версію відвертого інтерв’ю Михайла Заливака:

Video: #Сильний. Холостяк Михайло Заливако: Стереотипи роблять наше життя несмачним Дивіться ексклюзивне інтерв'ю Холостяка Михайла Заливака для кампанії Сильний СТБ. Кампанія Сильний - відверта розмова про чоловіків і стереотипи

Нагадаємо, героями кампанії #Сильний стали: Ектор Хіменес-Браво; Григорій Решетник; ведучий гостросоціального проєкту «Один за всіх» Сергій Костира; бізнесмен, блогер і продюсер гурту TVORCHI Петро Заставний; блогер і підприємець Ваня Кришталь; актор Тарас Цимбалюк; головний Холостяк весни 2021 Михайло Заливако; Нікіта Добринін; психолог Андрій Козінчук; Олександр Еллерт; фіналіст проєкту «Холостячка», бізнесмен Олексій Тригубенко; Андрій Рибак; морпіх, ветеран війни Сергій Панков; поліцейський Сергій Багаліка.

*#Сильний – це відверта і глибока розмова про методи виховання, через які довелося пройти героям кампанії в ранньому дитинстві, про розподіл ролей у сім’ї і право на відкритий прояв емоцій. Про те, чи стає сильний чоловік менш мужнім, якщо вирішує залишитися в декреті з дитиною, звернутися до психолога, поставити кар’єру другої половинки вище своєї або обрати професію, яку суспільство вважає «не чоловічою». Багато хто з героїв кампанії вперше заговорить на ці теми публічно – щоб допомогти в подоланні стереотипів щодо чоловіків і щоб підтримати жінок, які йдуть до своєї мети, незважаючи на тиск суспільних упереджень.

Кампанія стартувала 17 лютого. Інтерв’ю героїв виходитимуть щодня о 17:00 на диджитал-майданчиках телеканалу СТБ.