Телеканал СТБ у партнерстві з відділом сталого розвитку StarLightMedia продовжують кампанію проти гендерно зумовлених стереотипів. Диджитальний проєкт #СильнаЯ, розпочатий «Холостячкою», підхопили «Холостяк» і #Сильний, у центрі уваги якого — відверта розмова про «ідеального чоловіка». Героями кампанії стали 14 чоловіків, серед яких популярний актор, зірка серіалів «Спіймати Кайдаша» та «Кріпосна» Тарас Цимбалюк.

В ексклюзивному інтерв’ю Тарас розповів про дитинство у маленькому містечку, стосунки з нареченою, ставлення до статусу секс-символа і стереотип щодо невірності акторів.

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Про дитинство

Я народився в містечку Корсунь-Шевченківський, це районний центр, приблизно 15 тисяч населення. Зростав у вчительській сім’ї. Мама викладала французьку мову, тато — історик, літературознавець. Власне, на цьому і базувалось моє виховання, я був постійно в школі. На першому місці в нас була дисципліна. Було розуміння, що в тебе певні обов’язки. Я знав, що мені треба спочатку прочитати 40 сторінок книги, які тато просить. А потім я йду з хлопцями грати у футбол, скільки захочу. І це нормально.

Про стосунки з нареченою

Тіна в мене мудра дівчина, яка є певною мірою для мене психологом. Вона для мене сильна дуже, універсально дивиться на речі, мислить по-дорослому. Я намагаюсь бути нормальним пацаном у цих стосунках — чесним, відвертим. Я думаю, що треба максимально бути відвертим зі своєю другою половиною.

Ми знімали «Кріпосну», і в один день у мене були дуже різні за емоційним наповненням сцени. В одній народжується дитина, усі радіють, а в наступній — помирає дівчина, усі біля труни, плачуть, свічки, темнота. І наступна сцена — знову якийсь у нас діалог з Олесею Жураківською. Ми жартуємо. І в мене немає навіть години якоїсь перезавантажитись.

Я прийшов додому і розумію, що мені треба мовчки посидіти, бо мене будь-що може збісити. Тіна запитала, як я, і я їй пояснив, що мені потрібно трохи часу, щоб мовчки посидіти й видихнути. Вона зрозуміла мене. Я вважаю, треба розказувати, що в тебе на душі, і так буде простіше.

Про емоції та сльози

У собі не можна тримати емоції. Це дуже небезпечно. Багато інфарктів, інсультів розвивається в чоловіків саме тому, що вони дуже багато стримують у собі. І ця енергія залишається, не виходить назовні. Тому щось у цьому є і з медичного погляду.

Сльози — це ж нормально і природньо для кожного організму. Чого соромитися? Якщо мене щось доводить до сліз, я плачу. Я не думаю: «Боже, як на це дивляться інші?». Тому якщо чоловік захотів заплакати, він собі плаче. Або його хтось вдарив, або він розчулений. Треба проявляти свої емоції.

Я за те, щоб кожна людина показувала свої почуття. У гімназії, де я навчався, нарешті, з’явився психолог. І це дуже круто, що ми потихеньку тягнемось до тих країн, де психологи почали працювати в школах ще 100 років тому.

Про думку оточення

Взагалі це таке якесь совкове поняття — завжди зважати на те, що подумають інші. Ми живемо і думаємо: «А шо ж подумають сусіди?». У мене була така ситуація. Я одружився зі своєю подружкою, а згодом ми обоє зрозуміли, що взяти шлюб було далеко не наймудрішим нашим рішенням. Пояснив мамі, а вона: «Боже, шо ж подумають люди? Ти розвівся, ти женився». Тобто мама думала в першу чергу не про почуття свого сина, а про те, що думає хтось. Говорю: «Мам, людям по барабану, треба ж думати про свою дитину, а не про сусідів».

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Про сцени з поцілунками і «всі актори — бабії»

(Наукові дані свідчать, що полігамія залежить не від статі або професії, а від життєвої позиції людини.)

Я часто чую, що чоловік не може бути вірним, що всі актори — бабії. Мені кажуть: «Ну, ти ж актор». Стільки стереотипів є, які навіяні якимось одиничними випадками. Я вважаю, якщо в тебе відбувається щось на роботі, то вдома не така ідеальна сім’я, не все добре. Якщо ти можеш так легко всього позбутися і поставити на шальки терезів свою сім’ю.

Тіна довго звикала до моїх відвертих сцен з поцілунками. Їх мінімум, і я намагаюся ці сцени оминати. Я розумію, що Тіні дуже неприємно дивитися, як я в кадрі сиджу, а на мені, наприклад, скаче Даша Трегубова у кліпі. Але вона розуміє, що це моя професія, і з великою повагою ставиться до речей, які я роблю.

Про статус секс-символа

Я погано ставлюся до статусу секс-символа, для мене він колючий. Бо кожне друге інтерв’ю починається з того, що «Ви секс-символ…!». 350 разів, нічого нового, нічого цікавого. Може, було б більш справедливо, щоб починалося інтерв’ю з розмов професійних, відштовхуючись від моїх ролей, від моєї позиції. Бо все якось так поверхнево. І так можна сказати про багатьох людей. Запитайте в людини, що вона читає, що думає про благодійність… Маса тем є класних.

Зараз у моді трушна якась поведінка. В усіх. І американські зірки вже давно подають такий приклад, вони просто є собою. Їм нецікаво бути секс-символами, у цьому немає індивідуальності. Ми всі різні.

Про проєкт «Холостяк»

Якби в мене не було стосунків, я погодився б узяти участь у проєкті «Холостяк». Мені дуже подобається телеканал СТБ. Я вдячний каналу за ті проєкти, які він втілює: за серіали «І будуть люди», «Спіймати Кайдаша», «Кріпосна», за соціальні проєкти. А новому Холостяку Михайлу Заливаку бажаю зустріти у проєкті любов.

Дивіться повне інтерв’ю Тараса Цимбалюка для кампанії #Сильний:

Video: #Сильний. Тарас Цимбалюк розповів про сцени з поцілунками, статус секс-символа і стереотипи щодо акторів Дивіться ексклюзивне інтерв'ю Тараса Цимбалюка для кампанії Сильний СТБ. Кампанія Сильний - відверта розмова про чоловіків і стереотипи

Нагадаємо, героями кампанії #Сильний стали: Ектор Хіменес-Браво; Григорій Решетник; ведучий гостросоціального проєкту «Один за всіх» Сергій Костира; бізнесмен, блогер і продюсер гурту TVORCHI Петро Заставний; блогер і підприємець Ваня Кришталь; актор Тарас Цимбалюк; головний Холостяк весни 2021 Михайло Заливако; Нікіта Добринін; психолог Андрій Козінчук; Олександр Еллерт; фіналіст проєкту «Холостячка», бізнесмен Олексій Тригубенко; Андрій Рибак; морпіх, ветеран війни Сергій Панков; поліцейський Сергій Багаліка.

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*#Сильний — це відверта і глибока розмова про методи виховання, через які довелося пройти героям кампанії в ранньому дитинстві, про розподіл ролей у сім’ї і право на відкритий прояв емоцій. Про те, чи стає сильний чоловік менш мужнім, якщо вирішує залишитися в декреті з дитиною, звернутися до психолога, поставити кар’єру другої половинки вище своєї або обрати професію, яку суспільство вважає «не чоловічою». Багато хто з героїв кампанії вперше заговорить на ці теми публічно — щоб допомогти в подоланні стереотипів щодо чоловіків і щоб підтримати жінок, які йдуть до своєї мети, незважаючи на тиск суспільних упереджень.

Кампанія стартувала 17 лютого. Інтерв’ю героїв виходять щоденно о 17:00 на всіх диджитал-майданчиках СТБ.

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