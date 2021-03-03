Телеканал СТБ в партнерстве с отделом устойчивого развития StarLightMedia продолжают кампанию против гендерно обусловленных стереотипов. Диджитальный проект #СильнаЯ, начатый «Холостячкой», продолжили «Холостяк» и #Сильный, в центре внимания которого ‒ откровенный разговор об «идеальном мужчине». Заключительным – 14 героем кампании стал ведущий проектов «Холостяк», «Холостячка», «Dizel Night» и «Неймовірна правда про зірок» Григорий Решетник.

В интервью для кампании #Сильный Григорий рассказал о своем детстве, критических моментах в отношениях с супругой, воспитании троих сыновей. Телеведущий поделился, хватает ли в плотном рабочем графике времени на семью, кто в их доме моет посуду и убирает, какие качества они с супругой прививают детям, почему решился на партнерские роды и действительно ли работа ведущего такая простая.

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О семье

Я родился в небольшом городе Николаев. Вырос в таком районе, где главным было выжить. У меня была небольшая проходная комната, буквально два на два, в которой мы росли с сестрой. Мы там ютились, но жили очень счастливо. Где-то с 2 месяцев до 13 лет у меня было кожное заболевание, 70% тела были поражены различными ранами. Я рос таким гадким утенком. В школе слышал насмешки. Но мне удалось это пройти, потому что я был активным, коммуникабельным, всегда чувствовал поддержку родителей.

Для меня родители являются примером. Ведь они уже 38 лет вместе, сумели сохранить любовь, воспитать детей. Они всегда давали нам с сестричкой понять, что мы – желанные дети. У нас полноценная семья, это очень вдохновляло, и я благодарен за это родителям. Я уже 20 лет не живу с ними, но ежедневно звоню маме, спрашиваю, как у них дела. Если я за день не позвоню, она звонит сама. Мама всем делится с папой.

О модели отношений с женой

Я счастлив от того, что я семьянин. От того, что у нас любящая семья. Это огромная работа над собой, прежде всего. Над своими эмоциями, над коммуникацией партнеров. Я рекомендую не искать идеальность в чьей-то семье, не строить ее на чьем-то примере, а создавать свою идеальность. Я знаю счастливых людей, у которых второй, третий брак. Или они в разводе, но чувствуют, что так лучше и для них, и для партнера. Любая модель семьи, если люди хотят быть счастливыми, нуждается в работе. Это умение честно поговорить, выслушать критику. Это диалог или монолог с самим собой. Это то, чему нас не учили. Сейчас благодаря тому количеству информации, которая стала доступной, мы и наши дети становимся более образованными. И можем построить прочные отношения.

О критических периодах в супружеской жизни

Мне кажется, критические моменты нужно пройти в любых отношениях. У нас с Кристиной он тоже был. Родился первый ребенок, мы жили в арендованной квартире в не очень хороших условиях. В какой-то момент проблем накопилось столько, что возникло ощущение, будто мы в тупике. И легче, наверное, уйти от этих проблем и закрыться в себе, чем начать их решать. Мы пришли к тому, что нужно начать диалог. И потихоньку распутывали эту ситуацию, создавали правила, которые устраивают нас обоих. Вот этот переход очень важен: от проблем ‒ к общению, к счастью.

Сейчас легко все анализировать, но тогда было непросто. Такова человеческая натура: тебе всегда кажется, что где-то лучше, чем здесь, у тебя. Ты живешь будущим, а не настоящим. Очень важно научиться кайфовать здесь и сейчас, от этого момента. Я благодарю Бога, что все удалось. Спасибо, пожалуй, и моей мудрости, и мудрости Кристины, что мы сохранили отношения. И они стали еще крепче. После этого у нас родилось еще двое детей.

О распределении обязанностей в семье

У нас трое детей. От этого моя жена не становится слабой или зависимой от меня. Она сильная, она мудрая, я нуждаюсь в ее советах, нуждаюсь в мотивации. Более того, порой она разбирается в каких-то моих профессиональных перипетиях лучше меня. И я очень ценю и люблю ее за эту содержательность. Я стараюсь не распределять обязанности, а непосредственно участвовать в них. Остаюсь дома с детьми, мою посуду, убираю, выношу мусор, ‒ извините за детали. Я живу нормальной спокойной жизнью. Езжу в супермаркет. Более того, мне кажется, что иногда я работаю водителем в своей семье. Развожу детей в школу, в садик, затем за продуктами, дальше – с малым погулять, чтобы жена отдохнула, чтобы у нее тоже было время на себя и свое развитие. Здесь еще большой респект Кристинке, потому что она не стоит на месте. Она развивается, читает, реализует свои онлайн-проекты.

О воспитании детей

Мои мальчики очень быстро растут, поэтому сейчас я хочу насладиться моментом. Несмотря на мой сумасшедший рабочий график и длительные командировки, я занимаюсь детьми. Если есть желание, всегда можно найти время. Я беру детей на работу. Для ребенка не важно, кто я на работе, в обществе. Для них не важна популярность, моя страничка в Википедии. Для моих сыновей я просто папа, папа Гриша. И я никаким пропуском, никаким профилем в социальной сети не прикроюсь. Не могу сказать: «Ты понимаешь, меня любят и уважают миллионы». Для них я всегда папа, и это очень ответственно.

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Самое важное для меня – не навязывать им свои рассуждения в ультимативном одностороннем виде. Я хочу сохранить как можно дольше их право на ошибки. Хочу, чтобы они ошибались, становились сильнее. Чтобы они, спрашивая мой совет, все равно оставались при своем. Стараюсь это не ломать. Порой это сложно, особенно, когда ты воспитываешь трех мужчин. Легче запретить, накричать. В нашем детстве никто не спрашивал нашего мнения, у родителей не было времени, главными задачами было прокормить и одеть детей. Сейчас немного другие сверхзадачи для родителей. Я на собственном примере показываю, как должно быть. Хотя во мне очень много недостатков. Я тоже люблю лежать перед телевизором. Люблю время от времени вечером поднять бокал шампанского при просмотре романтического шоу «Холостяк». Дети нормально к этому относятся. Потому что все дозировано и никак не влияет на моё поведение и отношение к ним. Также я могу забросить спорт, но тут же понимаю, что в их глазах кто-то может быть круче, чем папа. И это моя мотивация.

О партнерских родах

Это очень нелегко. Ты к этому никогда не подготовишься по книгам или курсам. Кристина ходила на занятия, я через раз на них присутствовал. Мы готовились. Это было общим решением. Я знаю мужчин, которые сами рвутся, но уверен, что сначала надо спрашивать у женщины, хочет ли она, чтобы муж присутствовал? Это физиология, это больше, чем наука. Это какие-то сверхъестественные вещи, и возможно любое развитие событий. Я принял для себя решение, что буду рядом. Если не потеряю сознание, по возможности, буду помогать. У меня тоже в этом вопросе эволюция. Во время третьих родов акушер-гинеколог похвалила меня. Она сказала: «Григорий, вы молодец. Вы как помощник. Вы поддерживали. Делали это уже более профессионально». Тем не менее я считаю, что каждый мужчина должен прийти к выбору сам. Я счастлив, что сложные вызовы мы с Кристиной проходим вместе. Вместе всегда немного легче, чем одному.

О стереотипах

У советских родителей была универсальная фраза: «Мужчины не плачут». И когда ты первый раз заплакал, если во дворе тебя кто-то избил, или из-за оценки, или что-то не удалось, это такое разочарование, такой стресс для ребенка. Потому что тебе самые авторитетные люди – твои родители – сказали, что ты мальчик, а мальчики не плачут. А они плачут! Я сейчас могу смотреть фильм и расплакаться.

Я сторонник того, чтобы ничего не держать в себе. Стараюсь делиться всеми переживаниями с супругой. Если ты не можешь поделиться со своей половинкой, обратись к психологу, почитай книгу. Мы с женой вместе ходили к психологу. И это помогает, отношения становятся смелее. Еще 10–15 лет назад, узнав, что пара ходит к психологу, многие ответили бы: «Психолог? Вы не можете разобраться в своих отношениях? Кто вам надо? Лучше за застольем поинтересоваться у друзей». Друзья воспринимают субъективно, через свою позицию, свое мнение. Поэтому надо очень осторожно советовать, когда у вас спрашивают рекомендацию. Лучше обратиться к специалисту.

Один из самых популярных стереотипов, с которым я сталкивался, что у публичных людей, у мужчин, которые следят за собой и хорошо выглядят, обязательно должно быть много романов. Ты должен быть мачо, Казанова. Фраза «на 10 девочек 9 ребят» влияет на психику многих мужчин. Им всегда кажется: «Я самый красивый, потому что мне так говорила мама, бабушка». Я придерживаюсь других ценностей. Стараюсь относиться к своей половинке так, как хочу, чтобы она относилась ко мне. Честно, откровенно, искренне, преданно. Я веду самые романтические проекты страны, постоянно нахожусь в окружении красивых девушек. Но это никак не влияет на наши отношения с Кристиной.

Еще один стереотип – что работа ведущего легкая. Многие родственники, которые занимаются каким-то сложным производством, говорят: «Ну, тебя по телевизору показывают. Стоишь там с микрофоном, хорошо выглядишь, в костюме. Это же очень легко и просто». И убедить их, что это эмоционально, что это кастинги, сумасшедший отбор, графики и стрессы, очень сложно. Помню, как-то пригласил маму в группу поддержки на съемки программы «Куб». Она потом сказала мне: «Сыночек, так это мама дома смелая, творческая». Когда человек попадает за кулисы, понимает, как это сложно. Но, как нам говорили в университете, когда всем кажется, что это легко дается, тогда это, видимо, и есть профессионализм.

О проектах «Холостяк» и «Холостячка»

Наши проекты не про свадьбу, не про количество детей. Классно, что об этом мечтают зрители. Но если бы у нас за 10 сезонов было 10 свадеб, поверьте, все бы точно сказали, что это по контракту, что мы у всех забрали паспорта и заставили жить по 5–10 лет вместе (улыбается). Один брак из 10 пар – это суперстатистика! Ведь Украина стала третьей страной, где Холостяк и его избранница в проекте поженились. Более того, наша пара ждет ребенка. Поздравляю Никиту и Дашу!

За 10 лет я вижу, как изменился проект. Девушки стали более уверенными в себе, у них уже другие критерии построения отношений в паре, они не хотят быть зависимыми от мужчины, а стремятся к обоюдному развитию. Но и Холостяки изменились. Они ищут сильных, самодостаточных женщин с бекграундом, профессией, со своими интересами. Для них это вызов – и им интересно строить отношения с такими женщинами.

У нас проект о том, как один человек пытается построить отношения с другим, на какие они идут уступки, что они ожидают друг от друга. У кого-то сложилось, у кого-то не сложилось. Все, как в жизни.

Смотрите полное интервью Григория Решетника здесь:

Video: #Сильный. Григорий Решетник: Для сыновей не важна моя популярность, для них я просто папа, папа Гриша Смотрите эксклюзивное интервью ведущего Григория Решетника для кампании Сильный СТБ. Кампания Сильный - откровенный разговор о мужчинах и стереотипах

Напомним, героями кампании #Сильный стали: ресторатор и судья проекта «МастерШеф» Эктор Хименес-Браво; ведущий реалити «Холостяк» и «Холостячка» Григорий Решетник; ведущий остросоциального проекта «Один за всех» Сергей Костыра; блогер и продюсер группы TVORCHI Петр Заставный; блогер и предприниматель Ваня Крышталь; актер, звезда сериалов «Крепостная», «Спіймати Кайдаша» и др. Тарас Цымбалюк; главный Холостяк весны 2021 и бизнесмен Михаил Заливако; телеведущий, бизнесмен и блогер Никита Добрынин; психолог Андрей Козинчук; автор Студии «Квартал 95» Александр Эллерт; финалист проекта «Холостячка» и бизнесмен Алексей Тригубенко; радиоведущий, комик, автор юмористических проектов Андрей Рыбак; морпех, ветеран войны Сергей Панков; полицейский Сергей Багалика.

*#Сильный ‒ это откровенный разговор о методах воспитания, через которые пришлось пройти героям кампании в раннем детстве, о распределении ролей в семье и праве на открытое проявление эмоций. О том, становится ли мужчина менее мужественным, принимая решение остаться в декрете с ребенком, обратиться за помощью к психологу, поддержать карьеру второй половинки или выбрать профессию, которую общество считает «не мужской». Многие из героев кампании впервые заговорят на эти темы публично ‒ чтобы помочь в преодолении стереотипов о мужчинах и чтобы поддержать женщин, которые идут к своей цели, несмотря на давление общественных предрассудков.

Увидеть интервью героев можно на всех диджитальных площадках СТБ.