Уже 6 лютого о 21:00 на телеканалі СТБ відбудеться прем’єра 18 сезону гостросоціального проєкту «Один за всіх». Напередодні виходу програми в ефір його керівник Роман Панасенко розповів про те, що чекає глядачів. Чим 18 сезон буде особливим, які труднощі виникали в команди проєкту під час знімань і чому вам не можна пропустити прем’єру «Один за всіх» — дізнайтеся в матеріалі.

Більше на тему: Відома дата старту нового сезону «Один за всіх»

Романе, що готує глядачам новий сезон проєкту «Один за всіх»?

Традиціям ми не зраджуємо! Як і раніше, ми продовжимо боротися з несправедливістю, з якою стикаються прості українці. Наразі важко сказати, які учасники і з якими історіями прийдуть у нашу студію, адже ми — проєкт актуальних тем і знімальний процес у нас постійний. Можу сказати одне, що ми не змінимо традицій і будемо допомагати нашим учасникам, доводячи справу до самого кінця! Просто посидіти, поговорити і розійтися — це не до нас! Усіх злочинців покараємо за законом, діткам, які потребують захисту, — його забезпечимо, і загалом досягнемо результату в будь-якій складній історії!

Які труднощі виникали під час знімань?

Труднощі виникають завжди! Ми всі розуміємо, що пандемія не відступає. Учасники хворіють і цього не уникнути. У зв’язку з цим багато з них до нас просто не доїжджають, і періодично бувають зриви запису. Крім того, до нас приходять люди зі своїм горем, особистою трагедією і питаннями несправедливості, а про це зазвичай говорити на камеру і на всю країну дуже важко. Тому головна складність — не нашкодити і не погіршити ситуацію, в якій вони опинилися.

Також з відмовою від участі в проєкті ми стикаємося щодня. Ось це головна складність під час знімального процесу. Але наші редактори, журналісти і психологи роблять усе для того, щоб учасник відчув підтримку проєкту і повірив у те, що він дає реальну допомогу і надію на зміни й трансформацію в його житті!

За яким принципом відбувався відбір героїв для нового сезону?

Як такого відбору немає. Ми не проводимо масштабних кастингів і не обираємо з тисячі учасників тільки тих, яких вважаємо гідними участі. «Один за всіх» — проєкт ситуативний і актуальний. Ми реагуємо на резонансні теми, які відбуваються тут і зараз, тому про якийсь відбір героїв заздалегідь у принципі говорити не варто.

А яке розслідування 18 сезону було найскладнішим для команди проєкту?

У нас не буває легких розслідувань у принципі! Ми завжди ставимо перед собою завищену планку і беремося за історії, які самим цікаво розплутувати. Ми до травня в безперервному знімальному процесі, і які складні розслідування ще на нас чекають — це важко спрогнозувати.

Якщо говорити про найближчі прем’єри, то вже цієї неділі, 6 лютого, о 21:00 глядачі зможуть побачити випуск, який вразив усю нашу команду! Це історія про жорстокість групи підлітків, які протягом кількох годин знущалися над своїм товаришем. Уся Україна стежила за розвитком подій у цій жахливій історії! У нашій студії зберуться всі учасники цієї кричущої ситуації: 14-річний Єгор, який став жертвою знущань, кривдники та їхні батьки. Спойлерів робити не буду, але скажу одне: цю програму повинні подивитися всі батьки і підлітки, щоб не повторювати помилок, які були зроблені учасниками.

Чому глядачі повинні дивитися новий сезон «Один за всіх»?

«Один за всіх» потрібно дивитися завжди (усміхається. — Прим. ред.). Ми — проєкт про реальних людей та їхні реальні історії. Наша основна мета — не налякати і не розповісти про те, як усе погано навколо. Наше завдання — допомогти учасникам, які опинилися в складній життєвій ситуації, а глядачам показати, як не варто чинити, продемонструвати варіанти виходу з тупикових моментів, розповісти, куди потрібно звернутися в разі несправедливості, і надати можливість отримати з екрану телевізора безкоштовні й корисні поради наших експертів. І можливо, спираючись на ситуацію, в якій опинилися учасники програми, провести роботу над помилками у своєму житті!

Дивіться прем’єрний випуск 18 сезону проєкту «Один за всіх» уже 6 лютого о 21:00 на СТБ!

Більше на тему: Сергій Костира став обличчям соціального проєкту #НеЗдається

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.