В 1 випуску 18 сезону проєкту «Один за всіх» експерти і ведучий Сергій Костира зібралися в студії, щоб розібратися в найрезонанснішій справі 2022 року. 14-річний Єгор із Запорізької області став жертвою нелюдських тортур з боку однолітків. Група підлітків від 12 до 15 років протягом кількох годин мучила хлопця і знімала все це на телефон. Однак поліція взяла під варту тільки двох причетних до тортур — 15-річних В’ячеслава і Сергія. Інші ж підлітки залишилися на волі. Рідні затриманих хлопців намагаються збити слідство з пантелику і довести їхню невинуватість, а інші переконують, що їхні діти просто опинилися не в тому місці не в той час. Хто ж насправді причетний до недитячої екзекуції над Єгором? І яка причина цієї страшної агресії? Дізнайтеся в матеріалі.

Зовсім нещодавно вся Україна здригнулася від жорстокого злочину в Кушугумі, що під Запоріжжям. Група підлітків три години поспіль знущалася над 14-річним Єгором і знімала все це на телефон. Неповнолітні гасили об хлопця сигарети, змушували його їх ковтати, били і принижували. Майже непритомним Єгора доставили в лікарню. І батьки хлопця хочуть домогтися справедливого покарання для всіх винуватих. Тому вони звернулися по допомогу на проєкт «Один за всіх».

У студії батьки Єгора розповіли, що того фатального дня хлопця покликав гуляти його друг. Та після того, як син не повернувся додому в призначений час і зник з мережі, мама Анна відразу почала переживати. Виявилося, що востаннє Єгора бачили з В’ячеславом, у якого була погана репутація в селищі. Дізнавшись про це, батьки відразу поїхали до нього додому. Там вони побачили шістьох підлітків, які вибігали з будинку. В’ячеслав сказав батькам Єгора, що вони нібито врятували його від двох чоловіків.

Коли хлопця вивели з дому, він був у напівпритомному стані і не міг говорити. Медики виявили на його тілі множинні гематоми і травми. Єгор розповів страшну правду про те, що сталося, вже тільки в лікарні. Він поділився, що його в будинок заманили. Після цього кривдники зачинили двері і відібрали в нього телефон. Вони погрожували Єгорові ножем, обливали його холодною водою на морозі, гасили об нього недопалки і запихали їх у рот, мочилися на нього і намагалися зґвалтувати. Усе це нелюди знімали на камеру.

Єгор розповів, що головними ініціаторами були В’ячеслав і Сергій, і робили вони це заради грошей. Саме їх відразу затримали. Усіх інших учасників злочину поліція відпустила. У Кушугумі про Сергія і В’ячеслава давно ходила погана слава. З ними дружив і хлопець, який усе це знімав, — Максим.

Мама Максима Тетяна приїхала в студію «Один за всіх». Вона розповіла, що знімати тортури його змусив Сергій і що її син просто став заручником ситуації. Крім того, Тетяна висловила здивування, чому Єгор просто не пішов, адже двері, за її словами, не були замкнені. Жінка впевнена, що у всьому, що трапилося, винен тільки Сергій.

Однак його сестра Вікторія була іншої думки. У студії проєкту вона розповіла, що Сергій просто підпав під поганий вплив В’ячеслава. Дівчина зізналася, що ніколи не помічала за ним агресивної поведінки.

У студії «Один за всіх» з’явилася і мати В’ячеслава — Інна. Вона звинувачує в тому, що сталося, тільки свого чоловіка, який маніпуляціями відібрав у неї дитину і навчив грубити. Син після того, як став жити з батьком, почав прогулювати школу і красти. Крім того, виявилося, що вже два роки він живе без постійної опіки дорослих.

Весь цей час Єгор перебував у таємній кімнаті. Хлопець зізнався, що хоче, щоб кожен з винуватців був покараний. Єгор розповів, що його били не тільки В’ячеслав і Сергій.

Хто ж іще був причетний до знущань? Які ще подробиці цього злочину розкрилися в студії? І чи понесуть винні покарання?

Дізнайтеся просто зараз у повному 1 випуску 18 сезону проєкту «Один за всіх».

