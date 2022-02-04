6 лютого о 21:00 в ефір телеканалу СТБ з новим сезоном повертається проєкт «Один за всіх». Його ведучим залишається адвокат і криміналіст Сергій Костира. Ведучий розповів сайту STB.UA про те, що готує 18 сезон проєкту і з якими труднощами йому довелося зіткнутися. Детальніше — далі.

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Уже цієї неділі відбудеться прем’єра нового сезону «Один за всіх» на чолі з ведучим Сергієм Костирою. Проєкт і далі продовжить допомагати тим, хто втратив надію на справедливість і зіткнувся зі складною життєвою ситуацією. Але Сергій Костира запевняє, що новий 18 сезон буде несхожим на інші.

«Нарешті стартував новий сезон! Можу сказати з повною відповідальністю, такого ви ще не бачили. У ході запису програм я був не раз приголомшений людською жорстокістю і цинізмом. Але принципи нашої команди і наполегливість перевертали гори несправедливості з ніг на голову. Іноді хотілося деяким героям дати у мордяку, за те, що вони робили з дітками. Стримався! Тому що розумію, що саме “Один за всіх” — територія справедливості, а ми, разом з небайдужими телеглядачами, — вартові тієї самої справедливості!» — зазначив про новий сезон Сергій Костира.

На своїй сторінці у Facebook ведучий також розповів, що чекає на глядачів у першому випуску 18 сезону.

«Ця новина шокувала всю країну! Зграя підлітків декілька годин катувала дитину! Скалічений, знесилений, ледь живий, хлопчик дивом був врятований! Він розповів нам, хто і за що так вчинив з ним: нелюди змушували хлопчика їсти палаючі недопалки, били його, принижували, але те, що дізналися ми ще під час нашого розслідування… Ви будете приголомшені!» — написав Сергій у своєму блозі.

Не пропустіть прем’єру 18 сезону проєкту «Один за всіх» 6 лютого о 21:00 на СТБ!

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