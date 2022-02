6 лютого о 21:00 в ефір телеканалу СТБ з новим сезоном повертається проєкт «Один за всіх». Його ведучим залишається адвокат і криміналіст Сергій Костира. Ведучий розповів сайту STB.UA про те, що готує 18 сезон проєкту і з якими труднощами йому довелося зіткнутися. Детальніше — далі.

Уже цієї неділі відбудеться прем’єра нового сезону «Один за всіх» на чолі з ведучим Сергієм Костирою. Проєкт і далі продовжить допомагати тим, хто втратив надію на справедливість і зіткнувся зі складною життєвою ситуацією. Але Сергій Костира запевняє, що новий 18 сезон буде несхожим на інші.

На своїй сторінці у Facebook ведучий також розповів, що чекає на глядачів у першому випуску 18 сезону.

Не пропустіть прем’єру 18 сезону проєкту «Один за всіх» 6 лютого о 21:00 на СТБ!

