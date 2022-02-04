6 февраля в 21:00 в эфир телеканала СТБ с новым сезоном возвращается проект «Один за всіх». Его ведущим остается адвокат и криминалист Сергей Костыра. Ведущий рассказал сайту STB.UA о том, что готовит 18 сезон проекта и с какими трудностями ему пришлось столкнуться. Подробнее — далее.

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Уже в это воскресенье состоится премьера нового сезона «Один за всіх» во главе с ведущим Сергеем Костырой. Проект и дальше продолжит помогать тем, кто потерял надежду на справедливость и столкнулся со сложной жизненной ситуацией. Но Сергей Костыра уверяет, что новый 18 сезон будет непохожим на остальные.

«Наконец-то стартовал новый сезон! Могу сказать с полной ответственностью, такого вы еще не видели. В ходе записи программ я был не раз ошеломлен человеческой жестокостью и цинизмом. Но принципы нашей команды и настойчивость переворачивали горы несправедливости с ног на голову. Иногда хотелось некоторым героям дать по морде за то, что они делали с детками. Сдержался! Потому что понимаю, что именно “Один за всіх” — территория справедливости, а мы, вместе с неравнодушными телезрителями, — стражи той самой справедливости!» — отметил о новом сезоне Сергей Костыра.

На своей странице в Facebook ведущий также рассказал, что ждет зрителей в первом выпуске 18 сезона.

«Эта новость шокировала всю страну! Шайка подростков несколько часов пытала ребенка! Искалеченный, обессиленный, едва живой, мальчик чудом был спасен! Он рассказал нам, кто и за что так поступил с ним: нелюди заставляли мальчика есть горящие окурки, били его, унижали, но то, что узнали мы еще во время нашего расследования… Вы будете потрясены!» — написал Сергей в своем блоге.

Не пропустите премьеру 18 сезона проекта «Один за всіх» 6 февраля в 21:00 на СТБ!

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