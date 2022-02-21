В 3 выпуске 18 сезона проекта «Один за всіх» эксперты и ведущий Сергей Костыра собрались в студии, чтобы помочь обрести семью бывшему военнослужащему Руслану Антипову. В течение 3 лет он воевал на передовой в Марьинке, пока не получил контузию. И глядя в глаза смерти, мужчина мечтал о том, чтобы узнать своих биологических родных. Однако оказалось, что его жизнь была под угрозой не только на войне, но и сразу после рождения. Ведь еще младенцем Руслана хотели задушить подушкой. Журналисты «Один за всіх» разыскали родных героя. В студии проекта его ждала горькая правда о них. Сможет ли Руслан найти в себе силы принять факты из прошлого и простить родственников? Узнайте далее.

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В 3 выпуске «Один за всіх»-18 журналисты проекта и его ведущий Сергей Костыра сделали все, чтобы исполнить давнюю мечту 27-летнего Руслана с Днепропетровщины. Мужчина очень хотел найти своих биологических родных. С детства его воспитывали приемные родители. Руслан любит их всем сердцем, поэтому долгое время не искал биологическую семью. Но полтора года назад на фронте он едва не попрощался с жизнью. Тогда мужчина пообещал себе найти родных.

В студии «Один за всіх» Руслан Антипов рассказал, что его усыновили в 6 месяцев. Он был в плачевном состоянии и имел проблемы с желудком, но приемная мать Людмила выходила его. Когда Руслану было 4 года, приемные родители развелись, однако он общался с отцом до самой его смерти. У героя прекрасные отношения с Людмилой. Женщина поддержала его желание найти биологических родных.

Руслан рассказал, что 2 года работал в колонии строгого режима. Но он не выдержал морального напряжения. После этого пошел защищать Украину в зону ООС. На передовой он видел разное — и обстрелы, и убийства, и взрывы. Защищая страну, он получил контузию. После серьезной травмы мужчина решил во что бы то ни стало найти биологических родных. У Руслана есть дочь Ангелина. Глядя на нее, он не понимает, как родная мать могла его оставить в 3 месяца.

Мужчина знает, что родился в Илларионово и позже лечился в больнице в Синельниково. Из документов об усыновлении известно, что его маму зовут Сутыркина Светлана Павловна. Об отце он знает только то, что его зовут Евгений. Команда проекта провела масштабное расследование и нашла двух сестер Руслана. 34-летняя Татьяна и 28-летняя Людмила приехали в студию «Один за всіх». Их встреча с братом была очень трогательной.

Татьяна и Людмила рассказали, что мать родила Руслана дома. У мальчика были проблемы со здоровьем, из-за чего его забрали в больницу. Оттуда он уже не вернулся домой. Социальная служба хотела забрать и дочерей, но родители сбежали с ними в другое село. Татьяна рассказала, что мать и отец сильно пили. Часто они даже не кормили детей, отчего девочкам приходилось самим искать себе еду. Чтобы младшая сестра не умерла от голода, Татьяна приносила ей хлеб со школы. Людмила поделилась, что им не раз приходилось ночевать на улице, а отец часто бил мать. Со временем детей удочерила знакомая семьи — Людмила. Только спустя много лет мать возобновила общение с ними.

Светлана появилась в студии «Один за всіх». Впервые за много лет она увидела сына. Женщина рассказала, что бывший муж избивал ее до такой степени, что она осталась инвалидом на всю жизнь. Над ней также издевались и свекровь, и сестра Евгения.

Светлана поделилась, что мужчина пытался задушить Руслана сразу после его рождения. Семья Евгения всегда плохо относилась к мальчику. Светлана также рассказала, что после возвращения из больницы сын 2 месяца жил с семьей, пока вновь не попал в лечебное заведение. Так как женщине некуда было идти зимой с ребенком, она решила, что лучше будет его оставить в больнице.

Журналисты проекта разыскали и отца Руслана, но он… отказался приехать в студию. Только его сестра Инна согласилась пообщаться. Она сказала, что отказывается от племянника.

Смог ли Руслан познакомиться с отцом? Простит ли мужчина свою мать? И как изменились жизни Руслана и его сестер после проекта?

Смотрите в полном 3 выпуске «Один за всіх»-18.

Video: «Один за всіх»-18 выпуск 3: кем окажутся родители военного Руслана? 3 выпуск проекта Один за всіх 18 сезон от 20.02.2022 шокировал всех. Больше узнайте в материале о 3 выпуске проекта Один за всіх 18 сезон

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