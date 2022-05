Гостросоціальний проєкт «Один за всіх» повертається в ефір телеканалу СТБ. Ведучий Сергій Костира разом із експертами продовжує боротися за правду і справедливість у реаліях сьогодення. У новому спецвипуску «Один за всіх» ви побачите історії одразу кількох сімей, яким довелося прориватися з окупації ― через примусову депортацію в росію або через фільтраційні табори. Дізнайтесь далі.

Надія Кузьмінова 24 лютого була в Маріуполі. Щоб вижити, вона змушена була погодитися на примусову депортацію через окуповані території та фільтраційні табори на росію.

Її родичі в місті загинули, квартира та будинок знищені вибухом. Вбили навіть її кицьку. Усі завжди були вражені Маріуполем, а тепер все просто зруйновано. Надії вдалося вирватися до сестри у Турцію.

Вона розповіла, що вже 2 березня пропали усі комунікації, й люди змушені були готувати просто неба під кулями та вибухами. Її квартиру було знищено, й Надію запросили пожити в сусідньому будинку, а потім вона перемістилася в укриття в підвалі.

Психолог Анна Кушнерук дає поради, як виживати в блокаді:

― треба налаштувати себе на думку, що потрібно вижити;

― концентруйтеся на тому, що кожна година, кожен день ― це вже ваша маленька перемога ― ви вистояли;

― поставте собі за мету думати про те, що ці труднощі тимчасові і ви врятуєтесь.

Фокусуйтесь на тому, що ви рятуєте найважливіше ― ваше життя та ваших рідних.

Також вона дала поради, як поводити себе, якщо до вашого укриття прийшли окупанти:

― не потрібно демонструвати зневагу до агресора;

― не потрібно реагувати на питання-провокації, як «ну, що ти тут сидиш?», «ну що, любиш свою країну?»;

― у спілкуванні з загарбниками варто уникати фраз: «а як ви можете таке вчиняти», «та хто ви тут такі на наші землі», «чому ви до нас прийшли».

Надія під час бомбардування зрозуміла, що треба тікати, поки ще можна. Знайомий, у якого авто ще було на ходу, взяв її з собою й вони поїхали в Старобешеве ― там почалася «фільтрація», де не було ні їжі, ні води, ні туалетів. Вони чекали три дні, потім усіх сфотографували, зібрали біодані та інформацію про ставлення до росії та «ДНР». Далі забрали телефони та документи на перевірку.

Анна Кушнерук зауважила: важливо розуміти, що у людей, яких примусово депортували, не було іншого вибору, щоб вижити, й їх не треба засуджувати.

Як Надія пройшла фільтрацію, та чи змогла вона відповісти на питання росіян? Що вони знайшли у неї в телефоні? Як їй вдалося виїхати з росії до родичів?

Відповіді на всі ці запитання дізнайтесь у повному новому випуску «Один за всіх» від 15.05.2022.

