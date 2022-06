Гостросоціальний проєкт «Один за всіх» повертається в ефір телеканалу СТБ. Ведучий Сергій Костира разом із експертами продовжує боротися за правду і справедливість у реаліях сьогодення. У новому спецвипуску «Один за всіх» Сергій Костира з командою розкривають важкі історії українців, які вижили в Маріуполі та ховалися на «Азовсталі» від звірячого насилля російських окупантів.

Родина Чехонацьких два місяці провела в Маріуполі під постійними обстрілами російських окупантів. Вони топили сніг, готували їжу з того, що було, на відкритому вогні біля укриття.

Наталя Бабуеш із чоловіком у одному з бункерів заводу стала майже другою мамою для дітей. Ризикуючи своїм життям, вона виходила на вулицю, щоб готувати їжу для 50 людей.

Проте, навіть і цього не було б, якби не оборонці Маріуполя ― «Азов», підрозділи ЗСУ, ТерО, поліція, прикордонники та морська піхота. Вони перетворили «Азовсталь» на фортецю, яка трималася найдовше перед окупантами.

Родина Чехонацьких два місяці переховувалася на «Азовсталі», а потім завдяки старанням уряду України їм вдалося вирватися з оточення. Старшому сину Єгора ― 15 років, а молодшому ― 12 років. Єгор сильно бажає, щоб його старший син отримав можливість навчатися за кордоном.

Сім’я переховувалася на «Азовсталі» після того, як росіяни почали обстрілювати житлові будинки з «Градів». Раніше Єгор працював там ковалем, а згодом дізнався про облаштоване укриття, де була їжа й вода. Коли вони туди потрапили, там зібралося 50 людей, які переховувалися від війни. У кожної сім’ї свої погляди на життя, багато хто лаявся через політику, розподілення їжі, домашніх тварин, тобто були побутові сварки.

Психологиня Анна Просвєтова розповіла про те, як гасити конфлікти в схожих ситуаціях. Люди знаходяться в ненормальних обставинах і намагаються вижити.

Як запобігати конфліктам в укриттях:

Військові допомагали цивільним із їжею, показали, де можна брати ще припаси. Це було ризиковано ― завод обстрілювали, тому можна було загинути в процесі.

Несподівано військові повідомили, що можна виїхати з Маріуполя. Трьома партіями під егідою «Червоного Хреста» частину людей вивезли з заводу через блокпости росіян.

Як правильно влаштувати оборонні укріплення, щоб створити неприступну фортецю? Як знезаражувати воду, щоб можна були її пити, як готувати їжу та виживати в окупації і в облозі? Та як потім повернутися до звичайного життя, якщо вдалося вирватися?

