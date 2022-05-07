Мы всегда говорим друг другу о любви: Сергей Костыра поделился теплыми воспоминаниями о маме
Ко Дню матери ведущие телеканала СТБ и актеры сериалов поделились теплыми воспоминаниями о своих мамах и фото с ними. Сергей Костыра, ведущий проекта «Один за всіх», вспомнил общую с мамой традицию и самый важный урок.
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Мама в детстве всегда готовила мне блины утром, и этот запах я помню до сих пор. Она каждое утро пробуждала меня поцелуем и обнимала. Привычка обнимать маму и целовать до сих пор со мной. Мы всегда говорим друг другу о любви.
Самый важный урок, который я получил от мамы, – это не бояться проявлять свои эмоции. Мама учила меня быть мужчиной, однако я никогда не слышал от нее: «не плачь, ты же мальчик» и других подобных стереотипов. Она с папой своим примером каждый день показывала мне, что такое семья.
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