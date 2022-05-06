8 мая украинцы будут отмечать День матери. В преддверии праздника ведущие телеканала СТБ и актеры сериалов поделились теплыми воспоминаниями о своих мамах и фото с ними. Татьяна Высоцкая, ведущая программы «Вікна-новини» и проекта «Таємниці ДНК», рассказала о лучшем уроке от мамы, за который благодарна на всю жизнь.

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Моя мама очень терпеливая к близким, заботливая и мудрая. Близкие говорят, что я похожа на нее – и внешне, и внутренне. Она своим примером учит меня сочетать мягкость характера с твердым стержнем. По-моему, это лучший урок, за который я благодарна маме на всю жизнь. Ведь ее наставления сделали меня такой, какая я есть, и показали, какой нужно быть матерью для своих детей.

А еще мама готовит самый лучший в мире «Наполеон». Его аромат на весь дом – это, пожалуй, самый теплый момент из моего детства и по сей день.

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