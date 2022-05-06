8 мая украинцы будут отмечать День матери. В преддверии праздника ведущие телеканала СТБ и актеры сериалов поделились теплыми воспоминаниями о своих мамах и фото с ними. Бессменный судья проекта «МастерШеф», шеф-повар и ресторатор Эктор Хименес-Браво вспомнил один из самых трогательных моментов в отношениях с мамой.

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Я рос в бедной семье, денег на одежду для меня никогда не было. Донашивал вещи своего брата. Конечно, одежда была мне не по размеру: большая и висела на мне, как на вешалке (улыбается. — Прим. ред.). Особенно большой была обувь. Мама придумала засовывать в нее носки. То есть одни носки я надевал, а еще одни – заталкивал в ботинки. Конечно, в школе все смеялись надо мной, присутствовал буллинг. Я плакал дома, расстраивался. Мама всегда много работала, у нее было очень мало времени, она шила женскую одежду. И шила очень хорошо! Когда мне было 10-12 лет, я никак не мог понять, почему мама не может мне сшить хотя бы одну рубашку, чтобы я ходил в ней в школу. Я об этом спрашивал и спрашивал.

Прошло довольно много времени, и однажды вечером, в мой день рождения, дома меня ждал подарок – мама специально для меня сшила очень-очень хорошие рубашки! Это было настолько неожиданно, я очень обрадовался! И тут же спросил: «Если ты могла мне сшить рубашки, почему не сделала этого раньше?» Оказалось, мама просто не умела шить мужские рубашки. Она специально записалась на курс шитья мужских вещей, ходила учиться после работы. С тех пор у меня не было проблем с одеждой. А две рубашки, которые подарила мама, я носил каждый день, настолько они мне нравились!

Кроме того, все дети в нашей семье стирали и гладили одежду. А мама купила специальную ткань, стилизованную под мятую, которую можно было не гладить. Это были любимые рубашки, я носил их с гордостью и рассказывал всем, что их сшила мама.

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