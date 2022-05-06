8 мая в Украине будут праздновать День матери. В преддверии праздника ведущие телеканала СТБ и актеры сериалов поделились теплыми воспоминаниями о своих мамах и фото с ними. Так, Надежда Матвеева, ведущая проектов «Все буде добре. Надійні поради», «Неймовірна правда про українців», «Щасливі за сім днів» рассказала, каким примером стала для нее мать.

Больше по теме: Картинки на День матери: поздравления для мамы

Материнство – это мощная сила. Мама не только воспитывает и любит ребенка, но и дает ему поддержку на всю жизнь. С другой стороны, мудрая мама должна дать возможность ребенку как можно скорее стать самостоятельным, свободным, взрослым. Вот в сочетании этих двух процессов — великая гармония материнства, как по мне.

У моей мамы была довольно тяжелая жизнь. И несмотря на это, она пыталась дать мне все необходимое. Прежде всего – безусловную любовь. А еще у нее есть качество, за которое я ей очень благодарна, потому что считаю, что у меня оно тоже есть. Это оптимизм, вера в то, что все будет хорошо, попытки делать все необходимое для этого.

Помню, как мама восприняла Сэми. До появления у меня собаки она искренне считала, что мне питомец не нужен, потому что я очень занята. А когда внезапно приехала к ней уже с собакой, ее сердце растаяло. Мама полюбила Сэми, считает ее лучшей собакой в ​​мире, и тем очень меня радует.

Мама является для меня примером оптимизма. Через все жизненные неурядицы она пронесла уверенность, что со всеми проблемами можно справиться. Не сдаваться, верить в себя, помогать людям, добросовестно трудиться и радоваться жизни при малейшей возможности. Так и я говорю: верим, друзья, все будет хорошо!

Больше по теме: Поздравления на День матери в прозе

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ