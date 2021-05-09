Поздравления на День матери в прозе

Поздравьте свою маму в этот светлый праздник Дня матери с помощью красивых слов. Каждой маме будет приятно услышать их от своего ребенка. Выбирайте самые красивые поздравления ко Дню Матери и сделайте ей такой подарок.

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С моего первого вздоха и до сегодняшнего дня нет человека роднее и ближе, чем ты, мама! Этот праздник — только лишь повод сказать тебе о том, что я чувствую каждый день: я люблю тебя больше всех на Земле! Да хранит тебя жизнь от плохого, ты стоишь только лучшего и самого светлого. Долгих и счастливых лет жизни, мамочка!

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Мамулечка! Прими мои поздравления в День матери. У меня не хватает нежных слов, чтобы выразить всю свою любовь к тебе. Ты самый близкий и дорогой человек для меня, который всегда поддержит в трудную минуту и разделит радость. Я хочу пожелать тебе крепкого здоровья, счастья и успехов в делах!

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Сегодня хороший денек и я хочу тебя поздравить с днем матери! Мама, ты для меня как лучик солнышка – светишь мне всегда и поддерживаешь в трудные минуты. Хочу пожелать тебе чистого неба, яркого солнца,счастья, а главное будь здорова!

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Материнская любовь, это чудо, которое помогает человеку взрослеть, узнавать мир с лучшей стороны и учиться в нем жить… и пусть пройдут годы, никакие сокровища и тайные знания, не заменят мне простой истины материнской любви! Я поздравляю тебя, милая моя мама, с Днём матери и от всего сердца, желаю, чтобы ты была самой счастливой!

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Мамочка, я хочу чтобы ты улыбалась – сегодня ведь твой праздник – день матери! Пусть этот день будет светлым и счастливым, пусть все твои мечты и желания воплотятся в жизнь. Радуй меня своей улыбкой каждый день.

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Мама – самое красивое, самое нежное, самое тёплое слово на Земле. Ведь из материнского сердца исходит тепло, которое согревает на всю жизнь. Это материнские мудрые советы указывают нам на путь истинный. Мама всегда рядом, даже если мы очень далеко находимся от нее, он всегда с нетерпением ждёт нас. Нету на свете любви сильнее и искреннее чем материнская. Милая мамочка, я от души поздравляю тебя с праздником. Дай Бог тебе крепкого здоровья, пусть печали никогда не заходят в твой дом, а болезни пускай пройдут стороной. Пусть дольше продлится твой жизненный век, пускай радостью светятся глаза, а улыбка часто посещает твои уста. Спасибо тебе за всё, милая мамочка. Я с уважением склоняю голову к твоим коленям, а ты как всегда погладишь своею доброю рукой. Целую руки твои, мамочка. Будь счастлива!

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Я хочу поздравить с Днем матери самую крутую и позитивную мамочку, которая никогда не ругается на меня, хотя я порой доставляю ей большие хлопоты. Помню, как тебя постоянно вызывали в школу, потому что я никак не могла усидеть на месте, не хотела учить уроки и слушаться учителей. Конечно, продолжалось это недолго, но помню, что ты проводила со мной разъяснительные беседы, ты даже не думала ругать меня, кричать на меня. Все это помогло нам сохранить очень близкие и дружеские отношения. Я желаю тебе самого настоящего счастья, много приятных мгновений, которые будут раскрашивать твою жизнь. Никогда не переживай по пустякам, потому что в жизни их очень много, но нужно уметь находить положительное во всем. Я поздравляю тебя с твоим праздником, моя родная мамуся. Пусть все пожелания запомнятся тебе и принесут радость. Удачи!



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Мама – самое драгоценное слово, его говорят на многих языках, в близких и дальних странах, миллионы людей… Но каждая мама – особенная и единственная… А моя мама – просто чудо, и сегодня я поздравляю с праздником – Днем матери! Пусть в твоей жизни, милая моя, будет тепло и светло, пусть будет радость и счастье!

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