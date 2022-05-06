8 травня в Україні святкуватимуть День матері. У переддень свята ведучі телеканалу СТБ та актори серіалів поділились теплими спогадами про своїх мам та фото з ними. Так, Надія Матвєєва, ведуча проєктів «Все буде добре. Надійні поради», «Неймовірна правда про українців», «Щасливі за сім днів» розповіла, яким прикладом стала для неї мати.

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Материнство – це потужна сила. Мама не лише виховує та любить дитину, а дає їй підтримку на все життя. З іншого боку, мудра мама має дати й можливість дитині якомога швидше стати самостійною, вільною, дорослою. От у поєднанні цих двох процесів — велика гармонія материнства, як на мене.

У моєї мами було доволі важке життя. І, попри це, вона намагалася дати мені усе необхідне. Перш за все – безумовну любов. А ще в неї є якість, за яку я їй дуже вдячна, бо вважаю, що в мене вона теж є. Це оптимізм, віра в те, що все буде добре, намагання робити все необхідне для цього.

Пам’ятаю, як мама сприйняла Семі. До появи у мене собаки вона щиро вважала, що мені улюбленець не потрібен, бо я дуже зайнята. А коли раптово приїхала до неї вже з собакою, її серце розтануло. Мама полюбила Семі, вважає її найкращою собакою у світі, і тим дуже мене тішить.

Мама є для мене прикладом оптимізму. Через всі життєві негаразди вона пронесла впевненість, що з усіма проблемами можна впоратися. Не здаватися, вірити в себе, допомагати людям, сумлінно трудитися і радіти життю при найменшій нагоді. Так і я кажу: віримо, друзі, все буде добре!

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