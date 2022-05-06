8 травня українці святкуватимуть День матері. У переддень свята ведучі телеканалу СТБ та актори серіалів поділились теплими спогадами про своїх мам та фото з ними. Незмінний суддя проєкту «МастерШеф», шеф-кухар та ресторатор Ектор Хіменес-Браво пригадав один із найзворушливіших моментів у стосунках із мамою.

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Я ріс у бідній сім’ї, грошей на одяг для мене ніколи не було. Донашував речі свого брата. Звісно, одяг був мені не за розміром: великий й висів на мені, як на вішалці (усміхається. — Прим. ред.). Особливо великим було взуття. Мама придумала засовувати у нього шкарпетки. Тобто, одні шкарпетки я вдягав, а ще одні – заштовхував у черевики. Звісно, у школі всі глузували з мене, був присутній булінг. Я плакав вдома, засмучувався. Мама завжди працювала, в неї було дуже мало часу, вона шила жіночий одяг. І шила дуже добре! Коли мені було 10 – 12 років, я ніяк не міг збагнути, чому мама не може мені зшити хоча б одну сорочку, щоб я ходив у ній до школи. Я про це запитував й запитував.

Пройшло досить багато часу, і одного вечора, у мій день народження, вдома на мене чекав подарунок – мама спеціально для мене зшила дуже-дуже гарні сорочки! Це було настільки неочікувано, я дуже зрадів! І тут же запитав: «Якщо ти могла мені зшити сорочки, чому не зробила це раніше?». Виявилось, мама просто не вміла шити чоловічі сорочки. Вона спеціально записалась на курс із шиття чоловічих речей, ходила навчатися після роботи. Відтоді у мене не було проблем із одягом. А ті дві сорочки, які подарувала мама, я носив кожного дня, настільки вони мені подобались!

Окрім цього, всі діти в нашій родині власноруч прали й прасували одяг. А мама придбала спеціальну тканину, стилізовану під м’яту, яку можна було не прасувати. Це були улюблені сорочки, я носив їх із гордістю і розповідав усім, що їх зшила мама.

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