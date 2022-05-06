День матері 2022: Григорій Решетник пригадав найяскравіші історії, пов’язані з мамою

Спеціально до Дня матері Григорій Решетник, ведучий проєктів «Холостяк», «Холостячка», «Україна має талант» та «Неймовірна правда про українців», розповів про найважливіші життєві уроки від мами. Чим завдячує Григорій Решетник своїй матусі, читайте в ексклюзивному матеріалі.

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Для мене батьки — святі люди. Я їм вдячний не тільки за те, що вони дали мені життя, а й за виховання та цінності. Мій успіх — не лише результат моєї роботи, але й заслуга батьків. У нашій родині завжди панували тепло та любов. Мама з татом майже 40 років разом! Вони — мій приклад і мотивація.

Одна з найяскравіших історій, пов’язаних із мамою, відбулась за моїх шкільних років, на початку 90-х. Тоді у багатьох українських сімей фінансові можливості були обмежені. Напередодні новорічних свят у першому класі, де я навчався, не було ялинки. Дізнавшись про це, у холодну сніжну зиму, моя мама на своїх тендітних плечах принесла нам із дітлахами величезне святкове дерево, аби в класі її сина панувала новорічна атмосфера. Ця картина з моєї пам’яті викликає сльози…

Ще один важливий урок, який я отримав від мами з татом, стався за студентських років. Я навчався на фінансиста, але вчасно зрозумів, що ця справа не є моїм покликанням. Тому вирішив залишити навчання і вступити до Інституту кіно і телебачення на диктора та ведучого. Батьки зрозуміли мене і повірили в мої сили. Таким самим прикладом намагаюсь бути і для наших з Христинкою синів, підтримувати їх у всіх починаннях. Це дуже важливо.

Ще на згадку приходить одна кумедна історія, пов’язана з мамою… Якось взимку я їхав на футбол, як раптом приходить повідомлення від неї зі словами: “Синку, а ти шапку взяв? Сподіваюсь, ти тепло одягнений?” (Сміється. — Прим. ред.). У свої 38 років, хоч я і опікуюсь родиною, допомагаю батькам, але для мами залишаюсь маленькою дитиною.

Щодня намагаюсь спілкуватися з батьками і нагадувати, як сильно я їх люблю. Особливо зараз, у найскладніші для українців часи. Щасливий, що під час війни вдалося евакуювати маму з татом із рідного Миколаєва у безпечне місце. Ми разом святкували Великдень, і мені було спокійніше. Віримо, що після перемоги ми всі повернемось до своїх домівок, а у кого їх не лишилось — відбудуємо всю Україну спільними зусиллями. Всіх матусь вітаю зі святом!

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