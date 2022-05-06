День матери 2022: Григорий Решетник вспомнил яркие истории, связанные с мамой

Специально ко Дню матери Григорий Решетник, ведущий проектов «Холостяк», «Холостячка», «Україна має талант» и «Неймовірна правда про українців», рассказал о самых важных жизненных уроках от мамы. Чем обязан Григорий Решетник своей маме, читайте в эксклюзивном материале.

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Для меня родители – святые люди. Я благодарен не только за то, что они дали мне жизнь, но и за воспитание и ценности. Мой успех не только результат моей работы, но и заслуга родителей. В нашей семье всегда царили тепло и любовь. Мама с папой почти 40 лет вместе! Они – мой пример и мотивация.

Одна из самых ярких историй, связанных с мамой, произошла в мои школьные годы, в начале 90-х. Тогда у многих украинских семей финансовые возможности были ограничены. В канун новогодних праздников в первом классе, где я учился, не было елки. Узнав об этом, в холодную снежную зиму, моя мама на своих хрупких плечах принесла нам с детишками огромное праздничное дерево, чтобы в классе ее сына царила новогодняя атмосфера. Эта картина из моей памяти вызывает слезы.

Еще один важный урок, который я получил от мамы с папой, случился в студенческие годы. Я учился на финансиста, но вовремя понял, что это дело — не мое призвание. Поэтому решил оставить учебу и поступить в Институт кино и телевидения на диктора и ведущего. Родители поняли меня и поверили в мои силы. Таким же примером стараюсь быть и для наших с Кристинкой сыновей, поддерживать их во всех начинаниях. Это очень важно.

Еще в памяти всплывает одна забавная история, связанная с мамой… Как-то зимой я ехал на футбол, как вдруг приходит сообщение от нее со словами: «Сынок, а ты шапку взял? Надеюсь, ты тепло одет?» (Смеется. – Прим. ред.). В свои 38 лет, хоть я и забочусь о семье, помогаю родителям, но для мамы остаюсь маленьким ребенком.

Каждый день стараюсь общаться с родителями и напоминать, как сильно я их люблю. Особенно сейчас, в сложные для украинцев времена. Счастлив, что во время войны удалось эвакуировать маму с папой из родного Николаева в безопасное место. Мы вместе праздновали Пасху, и мне было спокойнее. Верим, что после победы мы все вернемся в свои дома, а у кого их не осталось — отстроим всю Украину совместными усилиями. Всех мамочек поздравляю с праздником!

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