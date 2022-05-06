8 травня українці святкуватимуть День матері. У переддень свята ведучі телеканалу СТБ та актори серіалів поділились теплими спогадами про своїх мам та фото з ними. Тетяна Висоцька, ведуча програми «Вікна-новини» та проєкту «Таємниці ДНК», розповіла про найкращий урок від мами, за який вдячна на все життя.

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Моя мама дуже терпляча до близьких, турботлива і мудра. Близькі кажуть, що я схожа на неї — і ззовні, і внутрішньо. Вона власним прикладом вчить мене поєднувати м’якість характеру з твердим стрижнем. Як на мене, це найкращий урок, за який я вдячна мамі на все життя. Адже її настанови зробили мене такою, яка я є, і показали, якою треба бути матір’ю для своїх дітей.

А ще мама готує найкращий у світі «Наполеон». Його аромат на весь дім – це, мабуть, найтепліший момент із мого дитинства і по сьогодні.

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