Ко Дню матери ведущие телеканала СТБ и актеры сериалов поделились теплыми воспоминаниями о своих мамах и фото с ними. Марина Боржемская, ведущая проекта «Щасливі за сім днів» на СТБ и фитнес-тренер, рассказала о мощной поддержке мамы и важных жизненных уроках.

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Историй, связанных с мамой, множество! Они – всегда о помощи другим людям, о ее любви к жизни и всем окружающим. И мама постоянно во мне это воспитывала. Я помню то время, когда впервые потеряла ребенка. Мне было очень страшно сказать ей об этом. Я была в больнице. Мама узнала об этом вечером, уже темнело, она бежала ко мне, упала по дороге, разбила колени, но все равно пришла. Тогда меня просто разрывало от боли, потому что я потеряла ребенка. Но в то время, когда она меня обняла, я сама почувствовала себя маленькой девочкой, нуждающейся в ее внимании и тепле. Мама тогда болела, но прибежала ко мне, ведь была мне больше всего нужна.

Она всегда меня учила, что нет чужих людей, что нужно приходить на помощь тем, кто об этом просит. Всегда открывать двери своего дома для нуждающихся и тех, кто стучит к тебе. Ее человечность, ее благодарность жизни, ее оптимизм, ее вера, надежда, любовь, ее тепло всегда вызывали восторг! Она научила меня тому, что умеет женщина. И я ей за это очень благодарна. Мама всегда помогает с моими детьми, у нее хватает сил, терпения и вдохновения это делать. Что самое дорогое она может подарить мне как ребенку? Это жизнь и ощущение, что ты дочь. Ведь пока живы наши родители, мы еще можем называть себя детьми. Моя Галочка – это неземной человек с открытым и чутким сердцем, которого все любят и обожают. Мам, спасибо тебе за то, что ты у меня есть, спасибо за ту жизнь, которую ты мне подарила, и за то, каким я стала человеком.

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