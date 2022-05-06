8 мая украинцы будут отмечать День матери. В преддверии праздника ведущие телеканала СТБ и актеры сериалов поделились теплыми воспоминаниями о своих мамах и фото с ними. Яна Брензей, ведущая «Вікна-новини», вспомнила лучший подарок от мамы и назвала главное мамино правило, которым учится пользоваться и сама.

Больше по теме: Благодарна на всю жизнь: Татьяна Высоцкая о лучшем уроке от мамы

Ко Дню матери 2022 года Яна Брензей рассказала о незабываемом подарке от мамы, который получила в детстве.

2 апреля, утро, мне исполняется 5 лет. Я открываю глаза, в комнату заходит мама. Ее не было дома несколько дней до этого, я не знала почему. Мама заходит с огромной куклой. Куклой, которая говорит! Современных детей этим не удивишь, но в 90-х это было чудо-чудесное. Оказывается, мама уехала в Одессу (а мы жили в Запорожье) и купила там для меня лучшую куклу в мире (в этом я не сомневалась). Куклу я назвала Инна, в честь мамы.

Яна Брензей благодарна маме за правило, научившее ведущую гибкости в сложных ситуациях.

«Не можешь изменить ситуацию – меняй на нее реакцию». Это мамино правило, которым я тоже учусь пользоваться. Это не о слабости, это о гибкости. Когда все идет не по плану, когда люди ведут себя несправедливо по отношению к тебе, попробуй изменить реакцию на это, не впадай в гнев или обиду. Возможно, изменив реакцию, ты найдешь пути выхода из ситуации, которые из-за эмоций не видела.

Больше по теме: Григорий Решетник вспомнил яркие истории, связанные с мамой

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ