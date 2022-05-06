8 травня українці святкуватимуть День матері. У переддень свята ведучі телеканалу СТБ та актори серіалів поділились теплими спогадами про своїх мам та фото з ними. Яна Брензей, ведуча «Вікна-новини», пригадала найкращий подарунок від мами та назвала головне мамине правило, яким вчиться користуватися й сама.

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До Дня матері 2022 Яна Брензей розповіла про незабутній подарунок від мами, який отримала у дитинстві.

2 квітня, ранок, мені виповнюється 5 років. Я відкриваю очі, у кімнату заходить мама. Її не було вдома кілька днів перед тим, я не знала чому. Мама заходить із величезною лялькою. Лялькою, яка говорить! Сучасних дітей цим не здивуєш, але у 90-ті це було чудо-чудесне. Виявляється, мама поїхала в Одесу (а ми жили у Запоріжжі) і купила там для мене найкращу ляльку у світі (у цьому я не сумнівалася). Ляльку я назвала Інна, на честь мами.

Яна Брензей вдячна мамі за правило, яке навчило ведучу гнучкості у складних ситуаціях.

«Не можеш змінити ситуацію — змінюй на неї реакцію». Це мамине правило, яким я теж вчусь користуватися. Це не про слабкість, це про гнучкість. Коли все йде не за планом, коли люди ведуть себе несправделиво стосовно тебе, спробуй змінити реакцію на це, не впадай у гнів чи образу. Можливо, змінивши реакцію, ти знайдеш шляхи виходу із ситуації, які через емоції не бачила.

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