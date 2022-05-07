До Дня матері ведучі телеканалу СТБ та актори серіалів поділились теплими спогадами про своїх мам та фото з ними. Марина Боржемська, ведуча проєкту «Щасливі за сім днів» на СТБ та фітнес-тренерка, розповіла про потужну підтримку мами та важливі життєві уроки.

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Історій, пов’язаних з мамою, безліч! Вони – завжди про допомогу іншим людям, про її любов до життя і до тих людей, які її оточують. І мама постійно в мені це виховувала. Я пригадую той час, коли вперше втратила дитину. Мені було дуже страшно їй про це сказати. Я була у лікарні. Мама дізналася про це ввечері, вже темніло, вона бігла до мене, впала дорогою, побила колінця, але все одно прийшла. Тоді мене просто розривало від болю, тому що я втратила дитину. Але в той час, коли вона мене обійняла, я сама відчула себе маленькою дівчинкою, яка потребує її уваги й тепла. Мама тоді хворіла, але прибігла до мене, адже була мені найбільше потрібна.

Вона завжди мене навчала, що немає чужих людей, що потрібно приходити на допомогу тим, хто тебе просить. Завжди відчиняти двері свого дому для тих, хто цього потребує, і тих, хто стукає до тебе. Її людяність, її вдячність життю, її оптимізм, її віра, надія, любов, її тепло завжди викликали захват! Вона мене навчила усього того, що вміє жінка. І я їй за це дуже-дуже вдячна. Мама завжди допомагає з моїми дітками, у неї вистачає сил, терпіння та натхнення це робити. Що найдорожче вона може подарувати мені як дитині? Це життя, і відчуття, що ти донька. Адже, доки живі наші батьки, ми ще можемо називати себе дітьми. Моя Галочка – це неземна людина з відкритим та чуйним серцем, яку всі обожнюють та люблять. Мам, дякую тобі за те, що ти в мене є, дякую за те життя, яке ти мені подарувала, і за те, якою я стала людиною.

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