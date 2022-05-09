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День матери 2022 года: звезда «Крепостной» Анна Сагайдачная поделилась главным советом от мамы

09.05.2022

Анна Сагайдачная, звезда легендарной костюмированной драмы «Крепостная» ко Дню матери рассказала о поддержке, полученной от самого родного человека.

Анна Сагайдачна і мама

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Мама подарила мне множество теплых детских воспоминаний, которые согревают! И конфеты на новогодней елке, через которые мама протягивала ниточки, чтобы повесить их на веточки; и маленькие кексики с изюмом, которые мама покупала мне каждый раз после школы, когда мы шли домой… хотя денег было мало. Самые простые вещи ― это и есть самые ценные воспоминания.

А самый важный маминый совет, который ежедневно помогает мне по жизни — не считаться с трудностями: поплакала, стало немного легче и пошла дальше.

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