Звезда легендарной костюмированной драмы «Крепостная» Наталья Денисенко призналась, какой для нее была мама в детстве и похожа ли девушка на нее теперь.

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Я помню с глубокого детства, как меня мама зацеловывала, пока я спала. Теперь я ее понимаю, потому что маленьких хочется целовать. У меня маленький сынок, так что знаю, что это такое.

Но я понимала, что это – от любви. Нежность моей мамы – это то, что я помнила ярче всего. Всегда испытывала невероятную любовь. А в подростковом возрасте я испытывала и огромную поддержку. Помню, как в школе ее вызвали к директору. Она всегда отстаивала мою правоту. Я боролась за справедливость, иногда устраивала скандалы, но мама всегда была на моей стороне.

И не менее важно — тотальное доверие. В старших классах я начала под школой пробовать курить (смеется, – прим. ред). И в тот момент мимо меня проходила мамина знакомая. Конечно, она это увидела. И когда я вернулась домой, моя мама спросила меня, действительно ли это была я. Я возражала, мол, конечно нет. И мама мне сказала: «Хорошо, я тебе верю».

Для меня это было такой ответственностью, что мама мне верит. Это был толчок не обманывать больше маму, быть честной.

Моя мама очень хороший человек. Она всегда помогала всем, кому она могла. Очень гостеприимная. Наверное, это гостеприимство и желание прийти на помощь и для меня был примером. Я тоже люблю накормить всех, позаботиться. Заботливость о своих близких ― для меня это урок. И конечно пример в воспитании детей! Я очень люблю своего сыночка. Не скрываю своих чувств к нему и всегда отстаиваю его интересы.

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