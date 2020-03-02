Не пропустіть серіал СТБ Спіймати Кайдаша – подивіться на добре знайому історію під новим кутом!

Серіал знятий за мотивами повісті українського письменника Івана Нечуя-Левицького «Кайдашева сім’я». І хоча оригінальна історія написана ще в 1878 році, підняті в книзі проблеми залишаються актуальними донині. А що буде, якщо взяти улюблених героїв і перенести їх у 21-е століття? Дізнайтеся просто зараз – дивіться серіал Спіймати Кайдаша на офіційному сайті СТБ.

У сучасній версії додалося кілька нових сюжетних поворотів, але це анітрохи не зіпсувало враження від історії. Кайдашиха залишилася такою само сварливою і солодкоголосою, Мотря – норовливою, а Мелашка – тихою й милою.

Історія починається з того, що Лаврін, молодший син Кайдаша, повертається з армії. Він скучив по клубу, танцям і дівчатам, тому відчайдушно гуляє. А Карпо вже поклав око на Мотрю, дівчину з найбільш пробивним характером у Семигорах. Незабаром хлопцеві вдалося вмовити її одружитися. З цього моменту і почалися лихоліття для сім’ї Кайдашів. Дві господині в будинку сперечаються, лаються і б’ються. Ніхто не може поступитися і промовчати, ніхто не може пробачити. Мимоволі втягнуті в конфлікт чоловіки теж перестають довіряти один одному…

Проживіть ціле життя разом із головними героями – дивіться серіал Спіймати Кайдаша онлайн.

У ролях: Віктор Жданов, Тарас Цимбалюк, Ірина Мак, Григорій Бакланов, Ярослав Безкоровайний, Антоніна Якушева, Дарина Федина, Христина Федорак, Роман Ясинівський, Юлія Врублевська й ін.

Автор серіалу: Наталія Ворожбит

Режисер: Олександр Тименко

Продюсер: Єгор Малихін

Кількість серій: 12

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