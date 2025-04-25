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Video: Чорна квітка 2025: дивитись онлайн 1 серію від 25.04.2025

Дивіться онлайн Чорна квітка 1 серія 2025 від 25.04.2025. Серіал Чорна квітка 2025 1 серія дивитись онлайн - на сайті СТБ
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Серія 1 | 25.04.2025 | 2025

Дивіться онлайн найкращий серіал СТБ Чорна квітка 2025 1 серія від 25.04.2025, який розповість неймовірну історію кохання молодої вчительки Лєри, що сталася в час моторошної Чорнобильської катастрофи. Чому героїня українського серіалу потрапила в любовний трикутник?

Лєра приїхала до Прип’яті восени 1985 року та вже на вокзалі випадково познайомилася з лейтенантом Ігорем. Хлопець відразу в неї закохався та був першим, хто прийшов на допомогу, коли в Лєри викрали документи та гроші. Проте почуття дівчини до Ігоря були більше дружніми, ніж романтичними. Ситуацію ускладнило знайомство героїні серіалу СТБ Чорна квітка 2025 з литовським інженером Вітасом, в якого дівчина взаємно закохалася. Чим закінчиться ця історія любовного трикутника? Як життя героїв мелодрами змінить катастрофа на Чорнобильській АЕС? Дивіться онлайн серіал СТБ Чорна квітка 2025 1 серія від 25.04.2025 і дізнайтеся відповіді на ці запитання.

Чорна квітка 2025

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