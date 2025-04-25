Чорна квітка 2025: дивитись онлайн 2 серію від 25.04.2025

Серія 2 | 25.04.2025 | 2025

Дивіться український серіал Чорна квітка 2025 2 серія від 25.04.2025, в якому на Лєру чекає нелегкий вибір між двома чоловіками. Ігор не приховує своїх намірів щодо дівчини та готовий зробити пропозицію. В той час як Вітас повернувся додому в Латвію. Невже хлопець покинув Лєру?

Особисту драму героїв серіалу про Чорнобиль Чорна квітка 2025 перериває моторошна трагедія, яка змінила долі багатьох. В момент коли Вітас повернувся по Лєру, стається подія, яка руйнує всі плани та мрії, – на Чорнобильській АЕС стався вибух. Вітас намагається потрапити на місце трагедії, оскільки шукає друга та колегу Антона. Яку моторошну правду з’ясує герой серіалу СТБ на місці трагедії? Чому доля Лєри та Вітаса залежатиме від рішення Ігоря? Дивіться онлайн найкращий серіал СТБ Чорна квітка 2025 2 серія від 25.04.2025 і дізнайтеся відповіді на ці запитання.

Чорна квітка 2025

Чорна квітка 2025 1 серія