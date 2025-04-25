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Video: Чорна квітка 2025: дивитись онлайн 4 серію від 25.04.2025

Дивіться онлайн Чорна квітка 4 серія 2025 від 25.04.2025. Серіал Чорна квітка 2025 4 серія дивитись онлайн - на сайті СТБ
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Серія 4 | 25.04.2025 | 2025

Дивіться український серіал про Чорнобиль Чорна квітка 2025 4 серія від 24.04.2025, в якому Лєра й Вітас нарешті зустрінуться після тридцяти років розлуки. От тільки вважають вони одне одного зрадниками через підлість Ігоря, який все ще сподівається на взаємність Лєри.

Син Лєри й Вітаса потрапив в автокатастрофу та знаходиться у важкому стані в лікарні в серіалі СТБ Чорна квітка 2025. Щоб його врятувати, потрібен донор, яким може бути тільки кровний родич. Лєра вирушає у Вільнюс просити у Вітаса допомоги. Чи погодиться чоловік стати донором, попри образу на колишню кохану? Чи вдасться героям серіалу українською нарешті з’ясувати правду про події минулого? І чи вдасться закоханим нарешті стати щасливими після тридцяти років розлуки? Дивіться онлайн серіал СТБ Чорна квітка 2025 4 серія від 24.04.2025 і дізнайтеся відповіді на ці запитання.

Чорна квітка 2025

Чорна квітка 2025 3 серія

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