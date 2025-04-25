Video: Чорна квітка 2025: смотреть онлайн 4 серию от 25.04.2025
Смотрите украинский сериал о Чернобыле Чорна квітка 2025 4 серия от 24.04.2025, в котором Лера и Витас наконец встретятся после тридцати лет разлуки. Вот только считают они друг друга предателями из-за подлости Игоря, который все еще надеется на взаимность Леры.
Сын Леры и Витаса попал в автокатастрофу и находится в тяжелом состоянии в больнице в сериале СТБ Чорна квітка 2025. Чтобы его спасти, нужен донор, которым может быть только кровный родственник. Лера отправляется в Вильнюс просить у Витаса помощи. Согласится ли мужчина стать донором, несмотря на обиду на бывшую возлюбленную? Удастся ли героям сериала на украинском наконец выяснить правду о событиях прошлого? И удастся ли влюбленным наконец стать счастливыми после тридцати лет разлуки? Смотрите онлайн сериал СТБ Чорна квітка 2025 4 серия от 24.04.2025 и узнайте ответы на эти вопросы.
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