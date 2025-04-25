Чорна квітка 2025: смотреть онлайн 3 серию от 25.04.2025

Серия 3 | 25.04.2025 | 2025

Смотрите впечатляющий сериал СТБ Чорна квітка 2025 3 серия от 25.04.2025, в котором Лера и Витас потеряли свой шанс на счастье. Влюбленные расстались на тридцать лет из-за мести Игоря, который не смог простить отказа Леры. Есть ли у героев украинского сериала шанс начать все с начала?

Прошло тридцать лет со дня жуткой трагедии на Чернобыльской АЭС. Лера воспитала дочь Светланы и Антона, как свою, у Витаса тоже своя семья. Для чествования памяти жертв катастрофы Витаса приглашают в Киев на торжественные мероприятия. Неужели это шанс для влюбленных встретиться много лет спустя и наконец узнать правду? Вспыхнут ли давние чувства героев сериала о любви Чорна квітка 2025 с новой силой, несмотря на многолетнюю разлуку? И смогут ли Лера и Витас наконец стать счастливыми вместе? Смотрите онлайн лучший сериал СТБ о Чернобыле Чорна квітка 2025 3 серия от 25.04.2025 и узнайте ответы на эти вопросы.

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