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Video: Чорна квітка 2025: смотреть онлайн 3 серию от 25.04.2025

Смотреть онлайн Чорна квітка 3 серия 2025 от 25.04.2025. Сериал Чорна квітка 2025 3 серия смотреть онлайн - на сайте СТБ
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Сериалы Серия 3 Чорна квітка 2025 3 серия от 25.04.2025 смотреть онлайн
Серия 3 | 25.04.2025 | 2025

Смотрите впечатляющий сериал СТБ Чорна квітка 2025 3 серия от 25.04.2025, в котором Лера и Витас потеряли свой шанс на счастье. Влюбленные расстались на тридцать лет из-за мести Игоря, который не смог простить отказа Леры. Есть ли у героев украинского сериала шанс начать все с начала?

Прошло тридцать лет со дня жуткой трагедии на Чернобыльской АЭС. Лера воспитала дочь Светланы и Антона, как свою, у Витаса тоже своя семья. Для чествования памяти жертв катастрофы Витаса приглашают в Киев на торжественные мероприятия. Неужели это шанс для влюбленных встретиться много лет спустя и наконец узнать правду? Вспыхнут ли давние чувства героев сериала о любви Чорна квітка 2025 с новой силой, несмотря на многолетнюю разлуку? И смогут ли Лера и Витас наконец стать счастливыми вместе? Смотрите онлайн лучший сериал СТБ о Чернобыле Чорна квітка 2025 3 серия от 25.04.2025 и узнайте ответы на эти вопросы.

Чорна квітка 2025

Чорна квітка 2025 2 серия

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