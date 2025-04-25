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Video: Чорна квітка 2025: смотреть онлайн 1 серию от 25.04.2025

Смотреть онлайн Чорна квітка 1 серия 2025 от 25.04.2025. Сериал Чорна квітка 2025 1 серия смотреть онлайн - на сайте СТБ
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Серия 1 | 25.04.2025 | 2025

Смотрите онлайн лучший сериал СТБ Чорна квітка 2025 1 серия от 25.04.2025, который расскажет невероятную историю любви молодой учительницы Леры, что произошла во время жуткой Чернобыльской катастрофы. Почему героиня украинского сериала попала в любовный треугольник?

Лера приехала в Припять осенью 1985 года и уже на вокзале случайно познакомилась с лейтенантом Игорем. Парень сразу в нее влюбился и был первым, кто пришел на помощь, когда у Леры похитили документы и деньги. Однако чувства девушки к Игорю были больше дружескими, чем романтическими. Ситуацию осложнило знакомство героини сериала СТБ Чорна квітка 2025 с литовским инженером Витасом, в которого девушка взаимно влюбилась. Чем закончится эта история любовного треугольника? Как жизнь героев мелодрамы изменит катастрофа на Чернобыльской АЭС? Смотрите онлайн сериал СТБ Чорна квітка 2025 1 серия от 25.04.2025 и узнайте ответы на эти вопросы.

Чорна квітка 2025

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