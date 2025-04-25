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Video: Чорна квітка 2025: смотреть онлайн 2 серию от 25.04.2025

Смотреть онлайн Чорна квітка 2 серия 2025 от 25.04.2025. Сериал Чорна квітка 2025 2 серия смотреть онлайн - на сайте СТБ
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Серия 2 | 25.04.2025 | 2025

Смотрите украинский сериал Чорна квітка 2025 2 серия от 25.04.2025, в котором Леру ждет нелегкий выбор между двумя мужчинами. Игорь не скрывает своих намерений относительно девушки и готов сделать предложение. В то время как Витас вернулся домой в Латвию. Неужели парень бросил Леру?

Личную драму героев сериала о Чернобыле Чорна квітка 2025 прерывает жуткая трагедия, которая изменила судьбы многих. В момент когда Витас вернулся за Лерой, происходит событие, которое разрушает все планы и мечты, – на Чернобыльской АЭС произошел взрыв. Витас пытается попасть на место трагедии, поскольку ищет друга и коллегу Антона. Какую жуткую правду выяснит герой сериала СТБ на месте трагедии? Почему судьба Леры и Витаса будет зависеть от решения Игоря? Смотрите онлайн лучший сериал СТБ Чорна квітка 2025 2 серия от 25.04.2025 и узнайте ответы на эти вопросы.

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