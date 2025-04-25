Чорна квітка 2025: дивитись онлайн 3 серію від 25.04.2025

Серія 3 | 25.04.2025 | 2025

Дивіться вражаючий серіал СТБ Чорна квітка 2025 3 серія від 25.04.2025, в якому Лєра й Вітас втратили свій шанс на щастя. Закохані розлучилися на тридцять років через помсту Ігоря, який не зміг пробачити відмови Лєри. Чи є в героїв українського серіалу шанс почати все з початку?

Пройшло тридцять років із дня моторошної трагедії на Чорнобильській АЕС. Лєра виховала доньку Світлани та Антона, як свою, у Вітаса теж своя сім’я. Для вшанування пам’яті жертв катастрофи Вітаса запрошують у Київ на урочисті заходи. Невже це шанс для закоханих зустрітися багато років потому й нарешті дізнатися правду? Чи спалахнуть давні почуття героїв серіалу про кохання Чорна квітка 2025 з новою силою, незважаючи на багаторічну розлуку? Та чи зможуть Лєра й Вітас нарешті стати щасливими разом? Дивіться онлайн найкращий серіал СТБ про Чорнобиль Чорна квітка 2025 3 серія від 25.04.2025 і дізнайтеся відповіді на ці запитання.

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