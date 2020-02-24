Серіал СТБ Проти течії – це мікс із любові і зради, злочинів, темних таємниць минулого і глибоких особистих переживань. Дивіться гостросюжетну мелодраму онлайн на нашому сайті!

Міла і Михайло переїжджають із столиці у маленьке місто. Дівчина знаходить роботу в яхт-клубі, але є одна проблема: вона до жаху боїться води. Два роки тому Міла опинилася на межі смерті. Вона майже потонула, але тоді її врятував Михайло.

На самому початку серіалу Проти течії кошмар повторюється. Міла ледь не тоне з вини відчайдушного гонщика на гідроциклі. На її подив виявляється, що цей хлопець і є її новий начальник! Господар яхт-клубу Руслан Калінін безрозсудний і різкий, він п’є і ризикує життям. Міла дізнається, що два роки тому він втратив кохану жінку, і з тих пір займається саморуйнуванням.

Між Мілою і Русланом проскакує іскра. Дівчина з головою віддається новій любові, навіть не підозрюючи, до чого це призведе. Згодом вона дізнається все більше дивних фактів про Руслана та його покійної дружину Анжеліку. Чи була її смерть випадковістю? Дізнайтеся всі таємниці – дивіться серіал Проти течії!

У ролях: Ольга Грішина, Петро Риков, Сергій Шаталов, Анатолій Котенєв, Анна Легчилова, Дар’я Трегубова, Олександр Кобзар, Наталія Денисенко, Андрій Федінчік, Сергій Солодов, Марія Трепікова, Євгенія М’якенька

Сценаристи: Роман Ковальов, Євгенія Михайлова

Режисер: Павло Мальков

Кількість серій: 10

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