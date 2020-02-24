Сериал СТБ Против течения – это микс из любви и предательства, преступлений, мрачных тайн прошлого и глубоких личных переживаний. Смотрите остросюжетную мелодраму онлайн на нашем сайте!

Мила и Миша переезжают из столицы в маленький город. Девушка находит работу в яхт-клубе, но есть одна проблема: она до ужаса боится воды. Два года назад Мила оказалась на грани смерти. Она почти утонула, но тогда ее спас Михаил.

В самом начале сериала Против течения кошмар повторяется. Мила едва не тонет по вине отчаянного гонщика на гидроцикле. К ее удивлению оказывается, что этот парень и есть ее новый начальник! Хозяин яхт-клуба Руслан Калинин безрассуден и резок, он пьет и рискует жизнью. Мила узнает, что два года назад он потерял любимую женщину, и с тех пор занимается саморазрушением.

Между Милой и Русланом проскакивает искра. Девушка с головой отдается новой любви, даже не подозревая, к чему это приведет. Со временем она узнает все больше странных фактов о Руслане и его покойной жене Анжелике. Была ли ее смерть случайностью? Узнайте все тайны – смотрите сериал Против течения!

В ролях: Ольга Гришина, Петр Рыков, Сергей Шаталов, Анатолий Котенёв, Анна Легчилова, Дарья Трегубова, Александр Кобзарь, Наталья Денисенко, Андрей Фединчик, Сергей Солодов, Мария Трепикова, Евгения Мякенькая

Сценаристы: Роман Ковалёв, Евгения Михайлова

Режиссер: Павел Мальков

Количество серий: 10

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