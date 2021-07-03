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Video: Против течения: 3 серия смотреть онлайн – 03.07.2021

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В 3 серии сериала СТБ Против течения (Водоворот) Мила и Руслан празднуют помолвку. Они позвали в ресторан всех, включая своих новых друзей, Юру и Олю. Марина совершенно не обрадовалась предстоящей свадьбе друга. Женщина считает, что таким образом Руслан предает память покойной Анжелики.

Еще один человек, который совершенно не обрадовался новости о помолвке, – это Миша. Он заявился в ресторан и ввязался в драку с Русланом.

Мила и Руслан в 3 серии сериала Против течения (Водоворот) переезжают в тот дом, где мужчина жил со своей женой. Там все выглядит точно так же, как при жизни Анжелики. Кроме того, к молодой паре подселяется еще и отчим Руслана, который хочет наладить отношения с пасынком.

Будет ли Мила счастлива в новом доме? Узнайте в сериале Против течения (Водоворот) 3 серия.

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