К Полине в гости в сериале Продается дом с собакой 3 серия от 04.06.2021 зашла баба Вера с нравоучениями. Она хочет уговорить девушку вернуть обратно Валеру и его собаку. Полине не стоит оставаться одной – в новостях передали, что двое заключенных сбежали из ближайшей колонии для убийц и насильников. Девушка сухо отреагировала на советы и переживания бабушки. Но новость о сбежавших все-таки засела у нее в голове. Одна ночью в большом скрипучем доме… В 3 серии Продается дом с собакой у Полины выдастся бессонная ночь. Тем временем Валеру с собакой к себе домой пригласила Маша. В том, что Полина их выгнала, девушка увидела замечательную возможность познакомиться ближе с мужчиной и проявить к нему заботу. Ответит ли Валера взаимностью? Смотрите онлайн мелодраму Продается дом с собакой 3 серия от 04.06.2021 на сайте СТБ!

Смотреть онлайн все серии сериала Продается дом с собакой

Смотреть онлайн сериал Продается дом с собакой – 4 серия от 04.06.2021