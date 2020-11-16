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Cериал СТБ Продается дом с собакой покажет историю отца и дочери, которые прекратили общаться из-за старых обид. Судьба бывает непредсказуемой: пока Полина старалась найти свое место под солнцем в большом городе, ее отец умер. Практически одновременно с этим произошло еще несколько событий: Полина осталась без работы и отношений.

Героиня сериала Продается дом с собакой не поддерживала связь с отцом, поэтому ее не сильно огорчило известие о его смерти. Она поехала в родной город, чтобы по-быстрому продать отцовский дом и вернуться к своей обычной жизни, где так много всего надо наладить. В родном городе она знакомится с интересным ветеринаром Валерой. Не помешают ли чувства ее планам? Смотрите в сериале Продается дом с собакой онлайн.

В ролях: Антон Батырев, Зоряна Марченко, Миша Досенко, Юлия Врублевская, Людмила Загорская

Авторы сценария: Леся Волошин, Андрей Левкин
Режиссер: Тарас Дударь
Продюсеры: Алла Липовецкая, Марина Квасова, Татьяна Река, Людмила Семчук, Дмитрий Кицай, Алена Зоз
Количество серий: 4

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