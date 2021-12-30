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Video: Продается дом с собакой: 2 серия смотреть онлайн – 30.12.2021

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Продается дом с собакой | 30.12.2021 | 2021

В сериале Продается дом с собакой 2 серия от 30.12.2021 Полина никак не может решить: продавать ей дом или нет. С одной стороны, воспоминания о прошлом, маме и приятные моменты детства не дают ей отдать дом в чужие руки. Да еще и с Валерием проблемы… Мужчина не имеет возможности оперативно переехать в другой дом из-за нехватки средств. К тому же неожиданно выяснилось, что герой сериала Продается дом с собакой 2021 все годы отсутствия Полины помогал ее отцу, оплачивал все счета и пытался спасти его жизнь. А вот с другой стороны, подруга Полины Леля постоянно напоминает ей, для чего она приехала в родной город. Более того, она убеждает: Валера пытается заморочить ей голову, чтобы оставить дом себе. Так ли это? И что решит Полина? Не пропустите – смотрите онлайн сериал Продается дом с собакой 2 серия от 30.12.2021 на сайте телеканала СТБ.

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