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Video: Жизнь прекрасна: 1 серия смотреть онлайн – 27.12.2021

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Жизнь прекрасна | 27.12.2021 | 2021

Долгожданная премьера мелодрамы – сериал Жизнь прекрасна 1 серия от 27.12.2021 на сайте СТБ. Главная героиня сериала Светлана 20 лет своей жизни посвятила семье. Поэтому когда бывший муж подал на развод, мир Светы рухнул. Теперь у нее есть только дочь Лена и лучшая подруга Милка. В 1 серии фильма Жизнь прекрасна 2021 Светлана поддается на уговоры лучшей подруги отвлечься от проблем, сменить имидж и пойти в ночной клуб. Напившись, женщина знакомится с очаровательным Виктором и проводит с ним ночь в отеле. Но на следующее утро моментально жалеет об этом. Светлана надеется, что больше никогда не встретит этого мужчину, но судьба распоряжается по-другому. Кем окажется загадочный незнакомец из клуба? Смотрите в многосерийном фильме Жизнь прекрасна 1 серия от 27.12.2021 прямо сейчас!

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