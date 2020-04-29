Сериал СТБ Жизнь прекрасна покажет историю о любви, расставании и поисках себя. Можно ли снова найти свое счастье, когда кажется, что все потеряно?

Главная героиня мелодрамы Светлана – обычная домохозяйка. Она ушла из университета после второго курса, чтобы посвятить свою жизнь мужу и новорожденной дочери. Прошло двадцать лет, и чувства между супругами охладели. Муж Светланы встретил другую женщину и подал на развод.

В жизни Светланы наступила черная полоса. Ей 43 года, и при этом у нее нет опыта работы. Женщина осталась без средств к существованию. Ее дочери Елене 19 лет. Девушка учится на дневном отделении университета, поэтому тоже не может найти работу на полный день.

У Светы есть подруга Мила. В сериале Жизнь прекрасна она пытается доказать Светлане, что после развода жизнь только начинается. Мила изо всех сил старается «расшевелить» подругу. Ради этого она даже затаскивает тихоню-Свету в клуб.

Сможет ли Света найти любимое дело и встретить другого мужчину? Смотрите в сериале Жизнь прекрасна на СТБ.

В ролях: Анна Миклош, Андрей Чернышов, Константин Стрельников, Дмитрий Ульянов, Мария Климова, Ксения Лукьянчикова, Алиса Лукшина, Максим Самчик, Влада Дедкова, Наталья Доля

Сценарист: Александр Калугин

Режиссер: Сергей Щербин

Количество серий: 4

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