Серіал СТБ Життя прекрасне покаже історію про кохання, розставання і пошук себе. Чи можна знову знайти своє щастя, коли здається, що все втрачено?

Головна героїня мелодрами Світлана – звичайна домогосподарка. Вона пішла з університету після другого курсу, щоб присвятити своє життя чоловікові та новонародженої дочки. Минуло двадцять років, і почуття між подружжям охололи. Чоловік Світлани зустрів іншу жінку і подав на розлучення.

У житті Світлани настала чорна смуга. Їй 43 роки, і при цьому у неї немає досвіду роботи. Жінка залишилася без коштів на існування. Її дочці Олені 19 років. Дівчина навчається на денному відділенні університету, тому теж не може знайти роботу на повний день.

У Свєти є подруга Міла. У серіалі Життя прекрасне вона намагається довести Світлані, що після розлучення життя тільки починається. Міла щосили намагається «розворушити» подругу. Заради цього вона навіть затягує тихоню-Свєту в клуб.

Чи зможе Світу знайти улюблену справу і зустріти іншого чоловіка? Дивіться в серіалі Життя прекрасне на СТБ.

В ролях: Анна Міклош, Андрій Чернишов, Костянтин Стрельников, Дмитро Ульянов, Марія Клімова, Ксенія Лукьянчикова, Аліса Лукшина, Максим Самчик, Влада Дедкова, Наталя Доля

Сценарист: Олександр Калугін

Режисер: Сергій Щербин

Кількість серій: 4

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