Телеканал СТБ представляє найемоційнішу прем’єру 2019 року – серіал Як довго я на тебе чекала! Протягом наступних двох тижнів, з понеділка по четвер, ви станете свідками неймовірної історія кохання та відчаю, надії та розчарування, вірності та зради.

Головні герої мелодрами Як довго я на тебе чекала – Жанна та Роман – з самого дитинства були разом. З часом, їхня міцна дружба переросла у щире та взаємне кохання, силу якого було просто неможливо осягнути. Здавалося б, цих двох ніхто й ніколи не зміг би розлучити! Але так лише здавалося…

Першим на заваді щастю закоханих став батько Жанни – корумпований майор поліції Валерій Соловйов, який навідріз відмовився давати згоду на весілля своєї єдиної доньки з «нікчемним голодранцем» Романом Якимовим. Дізнавшись, що наперекір його забороні пара обвінчалася, оскаженілий Валерій Соловйов вирішує покарати за такий непослух обох. Доньку видати за кримінального авторитета Славу Карпова, а неугодного зятька Романа Якимова – засадити за вбивство своєї ж коханки. Пізніше майор розуміє, що його план не працює так, як він на те розраховував. Адже Жанна з тією ж силою продовжує кохати Романа і заявляє про готовність чекати на нього все своє життя! Тож, Валерій Соловйов вирішує покінчити з почуттями доньки раз і назавжди. Користуючись кримінальними зв’язками, майор поліції наказує своїм людям вбити ув’язненого Якимова. Дізнавшись, що загрожує її коханому, Жанна Соловйова погоджується вийти заміж за Славу Карпова з єдиною умовою – якщо той, забезпечить Романа «особистою охороною» на весь час його ув’язнення…

Не розуміючи, як кохана Жанна так швидко змогла його забути і вийти заміж за іншого, Роман Якимов вирішує помститися зрадниці й собі завести сім’ю.

Минає час і колись шалено закохані одне в одного Роман та Жанна знову зустрічаються…

У ролях: Євгенія Нохріна (відома глядачам СТБ за роллю у фільмі Новорічний янгол), Дмитро Блажко, Олександр Мохов, Олексій Зубков (виконавець головної ролі у мелодрамі Любити й вірити), Олеся Жураковська (котра нещодавно зіграла одну з ключових ролей в історичній драмі Кріпосна), Олена Хижна, Станіслав Щокін, Лев Сомов (акторську майстерність якого ви могли бачити у серіалах Пелена, Кафе на Садовій) та інші.

Режисер: Валерій Ібрагімов

Продюсер: Валентин Опалєв

Сценарій: Яна Романенко

Жанр: Мелодрама

Кількість серій: 20

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