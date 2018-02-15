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Український серіал Кафе на Садовій розповідає про головну героїню Ольгу. У неї є чоловік Михайло і син Гоша, але їх щастя обривається після аварії, в якій чоловік Ольги збиває людину. За порадою адвоката жінка бере провину на себе, розраховуючи на те, що вона отримає умовний термін. Однак замість цього вона сідає у в’язницю на 4 роки. Вийшовши з ув’язнення, Ольга дізнається, що її чоловік здав їх сина в дитбудинок і поїхав за кордон. Гоша від шоку перестав розмовляти, і нормально здатний спілкуватися тільки зі своїм опікуном Андрієм. Він зовсім не пам’ятає маму, і Ольга, боячись шокувати сина своєю появою, не говорить про те, хто вона. Замість цього вона починає працювати його нянею, а в решту часу підробляє в кафе. Чи вдасться Ользі побудувати після тюрми нове життя і повернути сина? Дивіться всі серії Кафе на Садовій просто зараз.

В ролях: Антон Сьомкін, Марина Кукліна, Олеся Гайова, Леся Самаєва, Сергій Коршиков, Олексій Сморигін, Володимир Заєць, Володимир Захаренков, Федір Гуринець, Інна Мірошниченко, Олександр Соколов, Лев Сомов, Андрій Романій, Лука Щелущенко і інші.

Режисер: Крістіна Сиволап
Сценаристи: Олена Вержак, Наталя Сидорівська
Художник: Ірина Гайдаєнко
Оператор: Дмитро Кіптілий
Композитор: Володимир Кріпак
Продюсери: Віктор Мирський, Катерина Шевелюк, Олена Малкова, Катерина Швець
Кастинг-директор: Олена Прилипко
Кількість серій: 4

Рік виходу в ефір СТБ: 2017

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